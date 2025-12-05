Los alimentos que más han subido de precio a las puertas de Navidad Algunos de los productos que nunca faltan en las fiestas navideñas han registrado aumentan de coste los primeros días de diciembre

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, como suele ser habitual, los precios de muchos de los productos que no faltarán en la mesa los próximos días festivos se disparan por las nubes. Hay quien ha sido previsor y ha optado por comprar con antelación la mayoría de ingredientes que no pueden faltar en un ninguna comida o cena navideña que se precie, pero para quienes todavía tienen pendiente pasarse por el supermercado, los precios pueden dejar algún que otro susto en el bolsillo.

En concreto, hay un producto que sube especialmente de precio a las puertas de la Navidad y que es sin duda un alimento estrella en estas fechas, uno de los que nunca suele faltar en el menú navideño en casa o en cualquier restaurante: el jamón ibérico de cebo. Su precio se ha disparado un 5,1% de media durante los primeros días de diciembre, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y alcanza ya los 67,52 euros por kilo.

Sin embargo, y aunque el precio del jamón iberico se ha disparado, las mayores alzas se han registrado en el redondo de ternera y las ostras, con un aumento del 19%, seguidos de cerca por la lubina y el jamón ibérico de cebo, que suben en torno al 10%.

Otros productos como el cordero lechal, la granada, la piña, el pavo, la merluza y las almejas también se han encarecido, con incrementos que oscilan entre el 6% y el 9%.

Por el contrario, los langostinos, las angulas y los percebes mantienen sus precios prácticamente iguales a los del año pasado. En cambio, la lombarda (-1%), el besugo (-3%) y, especialmente, la pularda (-16%) registran descensos notables.

La tendencia es «clara», ya que la OCU ha señalado que las carnes concentran las mayores subidas de precio, concretamente entre los productos más consumidos durante las fiestas navideñas. Así, siete alimentos han alcanzado este año sus máximos históricos, según los datos de la organización.

De este modo, el jamón ibérico de cebo se sitúa en 67,52 euros por kilo, seguido de las ostras (30,84 euro/kg), el cordero lechal (23,18 euro/kg) y el redondo de ternera (20,22 euro/kg). También se encarecen el pavo (6,65 euro/kg), la granada (3,18 euro/kg) y la piña (2,19 euro/kg).