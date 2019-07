Alcoa y los sindicatos logran un acuerdo para vender las plantas de Galicia y Asturias Vista de las instalaciones de la fábrica de aluminio de la empresa Alcoa en San Cibrao, Lugo. / Efe El inversor suizo Parter Capital deberá presentar los avales exigidos por el vendedor antes del 31 de julio EFE Madrid Viernes, 5 julio 2019, 10:30

Alcoa y los sindicatos han alcanzado esta madrugada un acuerdo que desbloquea la venta de sus factorías de Avilés y La Coruña al inversor suizo Parter Capital, al que le dan de plazo hasta el 31 de julio para presentar los avales exigidos por el vendedor.

El acuerdo evita la entrada en vigor el lunes del ERE que afectaría a las 600 familias que dependen de estas plantas, que contarán con un «futuro industrial y laboral» durante, al menos, 24 meses, aunque la voluntad del inversor es la de establecerse a largo plazo en España e «ir más allá», ha dicho hoy el sectario de Estado de Industria, Raúl Blanco, en declaraciones a varias emisoras de radio.

«Es un paso muy importante en el camino que iniciamos hace nueve meses, cuando Alcoa comunicó en octubre el cierre de las plantas. Gracias al esfuerzo entre las partes, en enero se llegó a un acuerdo laboral «y posteriormente se logró un comprador, ha señalado Blanco, que ha subrayado que ahora «se cierra el círculo».

No obstante, si Parter no lograra presentar antes del 31 de julio las garantías de liquidez para formalizar la compraventa de ambas plantas exigidas por Alcoa, el ERE acordado en enero con los sindicatos se ejecutaría a partir del 1 de agosto. «Esta posibilidad no se contempla», puesto que se negocia ya con diferentes entidades financieras, aunque hay que ser prudentes, ha apuntado Blanco.

Fuentes de Industria han señalado que el acuerdo de esta madrugada se ha alcanzado tras vencerse las reticencias que presentaba el comité de empresa de Asturias, a lo que han añadido que el acuerdo permitirá que los sindicatos «se den por enterados» de los pasos dados y no se vean en la obligación de ratificar la compraventa de las plantas.

«Es una buena noticia que los representantes de los trabajadores hayan firmado su conformidad al proceso. Éste es un paso muy importante para avanzar en la adquisición de las plantas por Parter Capital», han afirmado desde Alcoa, que ha agradecido el apoyo recibido por parte del Ejecutivo, los gobiernos de Asturias y Galicia y de los representantes de los trabajadores.