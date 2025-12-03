El alcalde de Almussafes presiona a Sánchez ante la crisis de Ford: «Tenemos 6.000 empleos en juego»

El alcalde de Almussafes y presidente de la Asociación de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes (Aceac), Toni González, ha estado presente este ... miércoles en la presentación del Plan Auto 2030, un programa diseñado por el sector de la automoción y presentado por el Gobierno central para impulsar la electrificación del parque móvil.

Una cita en la que el regidor ha mostrado su apoyo a la iniciativa diseñada por la Asociación Española de Fabricantes de Coches y Camiones (Anfac), que destinará 400 millones al año a ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos, así como 300 para la mejora de la red de carga. No obstante, el alcalde de Almussafes también ha aprovechado el evento celebrado en Madrid para ejercer presión al Ejecutivo ante la compleja situación que atraviesa la fábrica de Ford Almussafes y toda la industria auxiliar que vive de ella.

González ha participado en una mesa redonda institucional, compartiendo espacio con otros representantes políticos de Andalucía, Cataluña y Aragón, en la que ha reivindicado el mantenimiento del empleo en el sector como un elemento fundamental para llevar a cabo una transición eficaz hacia los modelos eléctricos. En esa línea, el alcalde de Almussafes ha advertido que la situación que se vive en su localidad es preocupante debido al preocupante momento que atraviesa la fábrica de Ford.

«El mantenimiento del empleo vía formación y a través del Protocolo RED afecta a los diez municipios, pero principalmente al entorno industrial de Almussafes, donde tenemos 6.000 empleos en juego de la Factoría Ford y de los polígonos», ha indicado el regidor, al hablar en nombre de la decena de localidades que componen la asociación que él preside.

En esa línea, Toni González ha pedido ante una amplia representación del Gobierno, encabezada por Pedro Sánchez, la extensión del mecanismo red para la automoción valenciana más allá del 31 de diciembre de 2026. «La necesidad de extender el mecanismo red más allá del 31 de diciembre de 2026, como una cuestión prioritaria para el mantenimiento del empleo en el sector y por lo tanto una de las peticiones esenciales de ACEAC», ha indicado el alcalde.

Cabe recordar que el mecanismo entró en vigor a inicio del año 2025 para la planta de Ford Almussafes y toda su industria auxiliar con el objetivo de salvaguardar el empleo y formar a los trabajadores del sector hasta la llegada de un nuevo vehículo a la planta valenciana.

La petición de González llega tan solo un día después de que UGT-Ford, sindicato mayoritario en la factoría de la Ribera, también reclamase la extensión del mecanismo red para garantizar el mantenimieno del empleo. La representación sindcial de la mayoría de los trabajadores de la fábrica valenciana también exigió a la firma que contabilizase el número de vacantes que se generarán con la llegada del nuevo vehículo previsto para 2027.

«Nuestro compromiso pasa por la consolidación de una transición industrial coordinada, innovadora y alineada con las necesidades del ecosistema productivo. Esa estrategia conjunta nos permitirá atraer nuevas inversiones, impulsar nuevos proyectos y reforzar la competitividad de todos los municipios miembros», destaca González.

En la actualidad, ACEAC está integrada por diez ciudades con fuerte implantación industrial en automoción y componentes. Presidida por el Ayuntamiento de Almussafes (Valencia), Forman parte las ciudades de Ávila (Ávila), Arévalo (Ávila), Figueruelas (Zaragoza), Pedrola (Zaragoza), Pamplona (Navarra), Martorell (Barcelona), Martos (Jaén) y Villamuriel de Cerrato (Palencia). En breve se incorporará a la Asociación la ciudad de Burgos y ya se han abierto líneas de negociación con Sagunto y Barcerlona, por lo que el crecimiento continua.