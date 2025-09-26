La algarroba sale del campo y pide su sitio en las despensas de las cocinas valencianas

Dicen que en Chiva, los primeros cuartos cuando uno quiere empezar a ganarse la vida siempre provienen del mismo sitio; en concreto, de una garrofera. ... Ahí comienza la vida laboral de los que tratan de sacarse unos euros al final del verano. Un momento en el que el campo huele a algarroba, un cultivo único del Mediterráneo, que tiene en Chiva su gran paraíso. De hecho, la localidad del interior de Valencia no es conocida como 'El país de las garroferas centenarias' por casualidad. Es que cuenta con más de 260 ejemplares centenarios de este cultivo tan de la zona.

Y entorno a las garroferas se ha construido no sólo una industria, sino un relato identitario que impregna casi todo lo que rodea al municipio. Así que en el mes de este producto por excelencia, septiembre, un conjunto de agricultores, creativos, empresarios y hosteleros del municipio se han unido alrededor de la mejor garrofera de España, ubicada en uno de los campos de Chiva, para pedir paso y poner en valor la importancia de este cultivo agroforestal y su arraigo cultural y medioambiente. Un trabajo que llevan años haciendo en el pueblo y que ahora quieren que cruce las fronteras invisibles, para colarse aún más en las despensas y talleres de muchas más casas y negocios. Una reflexión colectiva, alrededor de una única mesa con productos hechos con algarroba, a los pies del árbol más monumental del año. Con 6,5 metros de altura y un tronco de más de 7 metros de perímetro, lleva plantada en ese paraje natural más de 500 años.

Paloma Agramunt

Para profundizar en el sabor de esta legumbre, con infinidad de usos invisibles en la industria alimentaria, el restaurante Las Bairetas, el Salón de Té Verdi, el Horno El Puente, y la procesadora de garrofa Productos Jordán, todos negocios locales, presentaron distintos usos en los que la garrofa es protagonista: desde un vermú, a una gelatina, pasando por un bombón de conejo, o una tierra de garrofa y cacao, junto a un postre a base de nuez, plátano y este cultivo. Incluso el propio sirope del árbol. Pero no sólo platos, también cerveza, aguardiente o licor de algarroba, de la mano de la destilería de los hermanos Roca. O utensilios de madera de Sauco Wood, un joven artesano que se ha mudado a Chiva enamorado de su sierra llena de estos cultivos.

Una conversación con el árbol y sus frutos como protagonista, de tronco presente, en la que el atardecer en el campo se convirtió en una ceremonia luminosa, con algo tan humilde que durante años ha servido para alimentar a los animales, encumbrado a la primera línea de las cocinas. La algarroba pide paso. Y los chivanos están dispuestos a ser sus mejores embajadores. Por algo la plataforma para el estudio y conservación de la sierra de Chiva lleva años regalando garroferas para seguir colonizando el territorio. Los árboles seguirán siendo el primer jornal de los que inauguran su hoja laboral, pero también parte de los pedidos que algunos restaurantes reconocidos comiencen a incluir en sus cocinas. Allí estaba la cocinera de La Salita, Begoña Rodrigo, que lleva tiempo maquinando un postre con garrofa. Pero quizá ahora quiera también incluir unos crujientes, como las rosquilletas que este jueves se degustaron. En su pueblo, Sot de Chera, también saben mucho de este cultivo. Y su cocina siempre ha transitado por un camino muy pegado a las raíces y a las emociones del territorio. Así que la algarroba estará en una despensa más, en pleno centro de Valencia. La siguiente de una larga lista para la que los agricultores de la zona piden un sitio. Y sobre todo, que no se pierdan. «Preferimos cultivarlos por amor que dejarlos perder», se escuchó en el campo. De todos ellos dependerá.