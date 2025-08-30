Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
AVE en una imagen de archivo. RC

Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros

El fuego se originó en el vagón de cola y los bomberos han evacuado a todo el pasaje sin heridos

José A. González

José A. González

Sábado, 30 de agosto 2025, 15:33

El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendido desde primera hora de esta tarde después de que se incendiara el último vagón de ... tren a la altura de la localidad de Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real y que ha obligado al desalojo de los 210 pasajeros del convoy y ha cortar la vía que conecta el centro y el sur peninsular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en la grada de Mestalla
  2. 2 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  3. 3 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  4. 4 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  5. 5

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  6. 6

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  7. 7 Decathlon abre nueva tienda en Valencia
  8. 8 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  9. 9

    Morant indigna al sector crítico de Compromís
  10. 10 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros

Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros