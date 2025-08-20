Valencia celebra con éxito la Super Copa de España de Judo La Federación Valenciana de Judo celebró con éxito una nueva edición de la Super Copa de España de judo en la Universidad Politécnica de Valencia, que reunió a 273 participantes que demostraron su nivel en el pabellón polideportivo

José Martí Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:58 Comenta Compartir

Valencia vuelve a convertirse, otro verano más, en la capital del judo. En esta ocasión con dos eventos especiales que reunieron a cientos de judocas de toda España y de todo el mundo para medir su nivel sobre el tatami. La Federación Valenciana de Judo celebró con éxito una nueva edición de la Super Copa de España, que coincidió con la celebración de la concentración del Valencia Judo Training 2025 que reunió a más de 1.500 deportistas. Junto a ellos, desfilaron por el pabellón polideportivo de la Universidad Politécnica de Valenciana, un total de 273 judocas que disputaron la Super Copa de judo en una de las ediciones más especiales.

Esta edición contó con la participación de varios deportistas internacionales que aprovecharon su concentración en el Valencia Judo Training 2025 para medirse a otros contrincantes de varias nacionalidades. Una oportunidad para que los diferentes representantes de las comunidades autónomas puedan medirse ante atletas de todo el mundo.

En la categoría masculina, los deportistas que se consagraron campeones de la competición nacional fueron Carlos Antón (-60 kg), Takezo Kishi (-66 kg), Denis Doktorov (-73 kg), Almat Adilet (-81 kg), Killian Wallner (-90 kg), Robert Florentino (-100 kg) y Martín Sedlak (+100 kg). Por su parte, Aitor Goikoetxea (-73), Anton Shuhalieiev (-81), Gorka Aranbarri (-90) lograron sendas medallas de bronce para el taekwondo valenciano mientras que Oier Goikoetxea (-73) y Kindi Ba Dialo (-81) cosecharon un destacado quinto puesto.

Aitana Díaz, Odalis Santiago y Dayle Ojeda lograron el triplete de oro para el judo valenciano

En la categoría femenina, las ganadoras de la Super Copa fueron Aitana Díaz (-48 kg), Odalis Santiago (-52 kg), Haruka Funaubo (-57 kg), Angelika Szymanska (-63 kg), Anna Oliinyk-Kornniko (-70 kg), Shelley Ludford (-78 kg) y Dayle Ojeda (+78 kg). Tres medallas de oro que contribuyeron en la renta de medallas para el judo valenciano.

La Comunidad Valenciana lidera el medallero

En la clasificación general, el medallero certificó el triunfo la Comunidad Valenciana gracias a las tres medallas de oro, las tres medallas de bronce, los dos 5º puestos y los dos 7º puestos. Austria fue segunda y Polonia fue tercera.

Temas

Judo