Vidorreta carga contra los servicios médicos del Valencia Basket Imagen de archivo de Txus Vidorreta, durante el primer encuentro de los play off de la liga ACB contra el Herbalife Gran Canaria. / EFE «No me esperaba encontrar tan poca calidad en aspectos como la recuperación o el diagnóstico de lesiones», declaró el técnico vasco JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 18 septiembre 2018, 18:12

Txus Vidorreta lanzó una carga de profundidad contra el anterior modelo médico del Valencia Basket, donde el doctor Miguel Frasquet era el jefe del área, en una entrevista a Radio Marca Tenerife. «No me esperaba encontrar tan poca calidad en el Valencia en aspectos tan importantes en el baloncesto moderno como recuperación, diagnóstico de lesiones o nutrición», argumentó a la hora de referirse a su antiguo club. Este verano, el Valencia Basket remodeló por completo su modelo médico, poniendo al frente del mismo al doctor Ignacio Muñoz, a Álvaro Sala como médico del primer equipo e incorporando la figura de una nutricionista.

Vidorreta declaró que, tras una temporada marcada por las lesiones, se llevó un año de enseñanzas como entrenador: «Hice un máster a todos los niveles en el Valencia. Fue un año muy duro, pero cada vez me siento mejor con el trabajo que hice ahí. Fue un buen año teniendo en cuenta la precariedad física que había. Asumí el reto y creo que lo superé con nota». Con respecto a la actual pretemporada también lanzó un paralelismo con lo ocurrido el pasado año: «Yo no quiero irme de pretemporada con 7/8 jugadores. Viví esa locura en el Valencia y se acabó pagando físicamente. No se puede poner a un jugador 35-37 minutos en pretemporada».