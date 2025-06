Víctor Sendra: «El Roig Arena es un recinto donde se podría disputar un partido oficial de la NBA»

El Club de Encuentro Manuel Broseta ha diseccionado este lunes las posibilidades de una instalación que va a cambiar el panorama cultural y deportivo de ... Valencia a partir de septiembre. Bajo el título «Roig Arena, un proyecto de ciudad», el director general de la instalación, Víctor Sendra, ha explicado en una charla moderada por Paco Lloret, periodista y colaborador de LAS PROVINCIAS, todas las características que van a situar al recinto construido por Licampa 1617, propiedad de Juan Roig, en un referente de todo tipo de eventos no sólo en España sino en Europa. Amparo Matíes, presidenta del Club de Encuentro Manuel Broseta, fue la encargada de dar la bienvenida y de dar paso a la ponencia de Víctor Sendra, que comenzó

El Club de Encuentro Manuel Broseta diseccionó ayer las posibilidades de una instalación que va a cambiar el panorama cultural y deportivo de Valencia a partir de septiembre. Bajo el título 'Roig Arena, un proyecto de ciudad', el director general de la instalación, Víctor Sendra, explicó todas las características que van a situar al recinto construido por Licampa 1617, propiedad de Juan Roig, en un referente de todo tipo de eventos no sólo en España sino en Europa. Tras la presentación de Paco Lloret, periodista y colaborador de este periódico, Amparo Matíes, presidenta de la institución, fue la encargada de dar la bienvenida y de dar paso a la ponencia de Víctor Sendra, que comenzó dando una definición de lo que quieren ser como instalación: «Muchas veces se habla de lo que vamos a ser y lo primero que quiero decir es que somos Valencia. Juan Roig siempre ha dicho que lo que quiere es devolver a la sociedad parte de lo que le ha dado».

Tras explicar las cinco grandes áreas que va a englobar el recinto, que son la música, el entretenimiento, el deporte, los eventos corporativos y la gastronomía, los ejemplos prácticos permiten hacerse una idea de que el Roig Arena va a situar a la Comunitat con la opción de atraer eventos de nivel mundial que hasta ahora es imposible. Uno de ellos es el sueño de traer a Valencia un partido oficial de la NBA. Hasta ahora, en Europa sólo se han disputado en París y Londres. A partir de septiembre, España tendrá en el mapa por primera vez un recinto con las características que la NBA exige para optar a un evento tan exclusivo. Sendra, dejando claro que no les compete a ellos los pasos a seguir para conseguir traer ese partido oficial por primera a España, dio el dato objetivo que a partir de ahora sí que existirá de manera clara el recinto para soñar con hacerlo posible: «Más que hablar de sedes, lo que venimos es a sumar para tener un recinto a la altura de los más importantes de Europa y a nivel mundial. Hay personas vinculadas a franquicias de la NBA que han venido y cuando han visto el recinto nos han dicho que está a un nivel muy potente. No hablo de si pueden venir o no a jugar pero hablando de la parte física sí que podemos decir que el Roig Arena es un recinto donde se podría disputar un partido oficial de la NBA. La parte física, la de las posibilidades del recinto y sus características, la cumple y lo otro, la posibilidad de que se juegue, es algo que no me toca a mí». Ahora, como ocurrió con las gestiones para que la Copa del Rey de baloncesto se celebre en 2026 y 2027, tendrá que ser un promotor, sea una entidad pública o privada, la que ponga las herramientas para lograr uno de los grandes hitos deportivos que se pueden cumplir en un recinto que tendrá una inversión de más de 300 millones de euros para la construcción de todas sus dotaciones, donde también hay que sumar el colegio público Les Arts, que se inauguró en septiembre de 2021, el parque público con más de 20.000 metros cuadrados o el parking con más de 1.000 plazas y abierto desde 2024.

Para objetivar la característica que hará único al Roig Arena en España, Víctor Sendrá explicó que desde la génesis del proyecto quedó claro que la prioridad era diseñar una instalación que superara el concepto de pabellón de baloncesto reconvertido: «Somos un recinto cubierto multiusos, lo recalcamos porque la suerte que hemos tenido es poder arrancar el proyecto desde cero. Algo que te permite enfocarlo desde el principio. Somos el primer Arena que existe en España porque, por ejemplo, en Madrid nació como un Palacio de Deportes o el Palau Sant Jordi de Barcelona también lo hizo por las Olimpiadas de Barcelona´92. Aquí desde el principio pensamos como un Arena y eso nos ha permitido diseñar un recinto único en España. Desde que el Valencia Basket ganó la Liga ACB en 2017 es cuando se comenzó a reflexionar sobre el recinto y nos dimos cuenta que si hacíamos un pabellón más grande era quedarse en algo que ya existía. Ahí es cuando comenzamos a pensar en lo que de verdad le faltaba a Valencia como ciudad y nació la idea de crear un Arena y no un pabellón. La diferencia entre los dos recintos son las prestaciones. En el origen de un Arena hay que pensar hasta en el peso que puede soportar la cubierta para poder colgar todos los elementos de sonido o iluminación para todo tipo de eventos».

A la conferencia asistió Gonzalo Zarranz, presidente del consejo de administración de Federico Domenech S. A., empresa editora de LAS PROVINCIAS, fue uno de los invitados a la conferencia. Hay que recordar que a los pocos días de la puesta en marcha del Roig Arena, el jueves 18 de septiembre, se celebrará en el recinto la gala de 'Valencianos pare el siglo XXI', los premios que anualmente entrega el periódico y que eligen los miembros de la redacción. En esta ocasión los premios adquieren un significado especial. Primero, por el sitio escogido para el evento, en una evidente apuesta por el salto de modernidad e innovación que representa el Roig Arena, y segundo, porque 'Valencianos para el siglo XXI' cumple 25 años, unas bodas de plata en las que se homenajeará a los 128 galardonados. Luis Cervera, director de deportes de la Generalitat, Fernando Móner, presidente del Consejo Económico y Social (CES) o Rocío Gil, concejala de deportes del Ayuntamiento de Valencia también asistieron a la conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta.