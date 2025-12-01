Víctor Claver, el único valenciano que ha jugado en la NBA

La historia de Víctor Claver es la del chico que se rebeló a su destino. Hijo de un mito del balonmano como Paco Claver, cualquiera ... hubiera pronosticado que probaría fortuna en este deporte. Pero no. El pequeño Víctor entraba a clase sudado por matar el tiempo haciendo deporte... pero lanzándose unas canastas. Procedente de Maristas, Manolo Real fue personalmente al centro educativo para que el Valencia Basket se hiciera con los servicios de un chaval de 15 años, espigado y con el pelo naranja. Corporativo del club, entonces de la Fonteta, hoy del Roig Arena. Tiene un puesto ganado en el hall of fame del recinto.

Pero a pulso y durante una carrera de dos décadas que despegó con una firma paterna. La que Paco Claver tuvo que estampar en la autorización para que su vástago se ausentase de las clases del instituto durante unos días. El chico viajó con el primer equipo a la Copa del Rey de 2006, más para empaparse del día a día de una plantilla profesional de baloncesto que para otra cosa. Y el chaval aprovechó el post grado exprés. En pocos meses se convirtió en uno de los referentes del conjunto taronja.

Debutó con 18 años con el Valencia Basket y en 2008 ganó el concurso de mates de la NBA. Y de ahí, a los cielos. A hacer historia en 2009, cuando se convirtió en el primer jugador valenciano elegido en el Draft de la NBA. Estaba en el puesto 22 y la previsión pasaba por que fuera seleccionado en segunda ronda. Pero no. Los Portland Trail Blazzers se hicieron con los servicios de Víctor Claver en la primera.

Ampliar Claver participa en la celebración del oro, medalla que también logró en tres Eurobasket. EFE

Pero aún le quedaba algún tiempo para dar el salto definitivo a la mejor liga de baloncesto del mundo. La franquicia y el Valencia Basket decidieron que el alero permaneciera un par de años en casa. Y esto le permitió inaugurar su palmarés, ya que formó parte del equipo taronja que conquistó la Eurocup de 2010. Además, también se estrenó en la Euroliga con el club con el que había llegado a la élite.

El paso por la NBA se resume en 70 partidos con los Portland Trail Blazzers en dos temporadas, entre 2013 y 2014. Regresó al Viejo Continente en 2015, donde vistió las camisetas del Khimki, Lokomotiv Kuban y Barcelona, antes de cerrar el círculo. Volvió al Valencia Basket en 2013, donde aún completó tres temporadas antes de retirarse con 35 años.

De forma paralela, ha sido una de las piezas clave de la edad de oro de 'La Familia'. Los hermanos Gasol han sido los buques insignia de esa generación triunfal de la selección de baloncesto, pero ha habido muchas otras figuras. Y una de ellas, el valenciano Víctor Claver. Así lo reconoció el ex seleccionador Sergio Scariolo: «Un ejemplo de compromiso, de espíritu, de sacrificio, de entender cuál es la importancia de un jugador en un equipo».

La selección ha permitido a Claver vestirse de oro, especialmente el de la medalla del Mundial ganado en 2019. También ha conquistado tres veces el Eurobasket y cuenta con dos medallas olímpicas: plata en Londres y Bronce en Río. El chico que salió de Maristas es sin duda una de las leyendas de la Comunitat de l'Esport.