Espectacular entrada a canasta de Claver en un partido ante los Grizzlies. REUTERS
LEYENDAS DE LA COMUNITAT DE L'ESPORT

Víctor Claver, el único valenciano que ha jugado en la NBA

El alero de Maristas llegó al Valencia Basket a los 15 años. Dos décadas después se retiró con un Mundial bajo el brazo

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:09

La historia de Víctor Claver es la del chico que se rebeló a su destino. Hijo de un mito del balonmano como Paco Claver, cualquiera ... hubiera pronosticado que probaría fortuna en este deporte. Pero no. El pequeño Víctor entraba a clase sudado por matar el tiempo haciendo deporte... pero lanzándose unas canastas. Procedente de Maristas, Manolo Real fue personalmente al centro educativo para que el Valencia Basket se hiciera con los servicios de un chaval de 15 años, espigado y con el pelo naranja. Corporativo del club, entonces de la Fonteta, hoy del Roig Arena. Tiene un puesto ganado en el hall of fame del recinto.

