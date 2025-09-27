El Valencia Basket prepara la Supercopa ACB lejos del Carpena

El Valencia Basket eligió priorizar minimizar el desgaste de los traslados para preparar la semifinal de la Supercopa ACB que le enfrentará este sábado al ... Unicaja a partir de las 18 horas. El equipo taronja ha sido el único de los cuatro participantes que ha renunciado al entrenamiento de tiro en el Martín Carpena y se ha ejercitado en las instalaciones de The Embassy, propiedad de Berni Rodríguez, que se encuentra 500 metros del hotel de concentración de los equipos en El Higuerón (Fuengirola). El dato curioso es que será la primera vez en la historia del Valencia Basket que dispute el primer partido de un torneo de la ACB (Supercopa o Copa) sin hacer ninguna sesión de entrenamiento en la pista de juego puesto que este viernes los taronja llegaron pasadas las diez de la noche a Málaga y fueron los últimos en llegar al hotel.

«Tenemos ganas de luchar por el primer título de la temporada», ha declarado Jaime Pradilla a pregunta de LAS PROVINCIAS antes de comenzar la sesión de tiro en The Embassy: «Sabemos que va a ser difícil porque tenemos jugadores nuevos y todavía estamos construyendo el equipo pero tenemos ganas de pelear y competir. Estamos haciendo las cosas bien y, sabemos que el Unicaja es un rival difícil y la competición nos pondrá en nuestro sitio».

El aragonés defendió el sello del equipo, que les llevó a la final de la última Liga Endesa contra el Real Madrid, «porque es un modelo muy atractivo, que gusta al público, que es bonito de jugar y eso es lo importante, que a la gente le guste vernos jugar con el estilo y que las cosas salgan bien». Con respecto al Unicaja, que viene de gana en Singapur la Copa Intercontinental de la FIBA, avisó del peligro: «Es un rival duro difícil y jugamos en su casa. No es fácil jugar en el Carpena donde la afición está muy encima y además de un equipo que lleva un grupo desde hace un tiempo y que compiten muy bien». El Valencia Basket comparece en la Supercopa con las bajas por lesión de Badio, López-Arostegui, Montero y Sima y con el refuerzo de Valerio-Bodón. El descarte extracomunitario, si no hay ninguna sorpresa, volverá a ser Nate Sestina puesto que Taylor y Moore son necesarios por fuera por las bajas, además de que para Pedro Martínez están muy por delante del ala-pívot.