El Valencia Basket se entrenó en las instalaciones de The Embassy en Fuengirola. L. Bermejo

El Valencia Basket prepara la Supercopa ACB lejos del Carpena

El equipo de Pedro Martínez optimiza el tiempo en Málaga y prepara la semifinal ante el Unicaja en The Embassy en Fuengirola, propiedad de Berni Rodríguez, y muy cercano al hotel de los equipos. Pradilla traslada la ambición del equipo: «Tenemos ganas de luchar por el primer título de la temporada»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:14

El Valencia Basket eligió priorizar minimizar el desgaste de los traslados para preparar la semifinal de la Supercopa ACB que le enfrentará este sábado al ... Unicaja a partir de las 18 horas. El equipo taronja ha sido el único de los cuatro participantes que ha renunciado al entrenamiento de tiro en el Martín Carpena y se ha ejercitado en las instalaciones de The Embassy, propiedad de Berni Rodríguez, que se encuentra 500 metros del hotel de concentración de los equipos en El Higuerón (Fuengirola). El dato curioso es que será la primera vez en la historia del Valencia Basket que dispute el primer partido de un torneo de la ACB (Supercopa o Copa) sin hacer ninguna sesión de entrenamiento en la pista de juego puesto que este viernes los taronja llegaron pasadas las diez de la noche a Málaga y fueron los últimos en llegar al hotel.

