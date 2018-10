El tráfico de San Petersburgo no frena al Valencia Basket El equipo taronja entrena en el Sibur Arena antes del partido ante el Zenit de mañana JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 23 octubre 2018, 20:34

El Valencia Basket ha llegado a tiempo de completar su entrenamiento en San Petersburgo programado para las 20.30 hora local. El conjunto taronja ha aterrizado pasadas las cinco en el aeropuerto de Pulkovo pero como suele ser habitual en territorio ruso se ha encontrado con un gran atasco en la entrada de la ciudad. El hotel de los taronja está a muy poca distancia del Sibur Arena con lo que en esta ocasión no ha habido problema para completar la sesión. Jaume Ponsarnau cuenta para el encuentro de mañana ante el Zenit, con el liderato del Grupo C de la Eurocup, con las bajas de Diot, Rafa Martínez y Sastre y con 11 jugadores profesionales más la ayuda de Ion Galarza. El encuentro no será televisado en directo pero se podrá seguir desde San Petersburgo en Gestiona Radio Valencia (107.1 FM) desde las 18.30 horas.