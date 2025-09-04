Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tanaya Atkinson inicia un ataque ante el Joventut. david grau/ cjb

El Valencia Basket sabe sufrir para llevarse el primer triunfo de la pretemporada

Las de Rubén Burgos vencen al Joventut (64-61) en Tarragona con un gran debut de María Araújo de taronja

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:59

El Valencia Basket supo sufrir en el estreno de la pretemporada para acabar ganando este miércoles al Joventut, en el III Trofeu Ciutat de Tarragona, ... por 64-61 en un partido en el que llegaron a ganar por 21. La jugadora más destacada del partido fue Kayla Alexander, que dominó las dos pinturas y terminó con 17 puntos, y el debut como taronja más destacado fue el de María Araujo que firmó 10 puntos dejando, además, muy buenas sensaciones sobre la pista. El primer quinteto de la preparación que dispuso Rubén Burgos fue el formado por Leticia Romero, Queralt Casas (que volvió tras su lesión en la mano), Tanaya Atkinson, Raquel Carrera y Kayla Alexander.

