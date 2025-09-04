El Valencia Basket sabe sufrir para llevarse el primer triunfo de la pretemporada

El Valencia Basket supo sufrir en el estreno de la pretemporada para acabar ganando este miércoles al Joventut, en el III Trofeu Ciutat de Tarragona, ... por 64-61 en un partido en el que llegaron a ganar por 21. La jugadora más destacada del partido fue Kayla Alexander, que dominó las dos pinturas y terminó con 17 puntos, y el debut como taronja más destacado fue el de María Araujo que firmó 10 puntos dejando, además, muy buenas sensaciones sobre la pista. El primer quinteto de la preparación que dispuso Rubén Burgos fue el formado por Leticia Romero, Queralt Casas (que volvió tras su lesión en la mano), Tanaya Atkinson, Raquel Carrera y Kayla Alexander.

Las valencianas arrancaron el partido con un parcial de 13-2, con Alexander y Atkinson al mando, que forzó el primer tiempo muerto del Joventut. Las de Badalona contestaron con un 4-8 (17-10) y fue el turno para Rubén Burgos, con un tiempo muerto, que no desactivó el primer intento de remontada al final del primer cuarto (19-16). En el segundo cuarto llegó el despegue taronja, iniciado por Araujo y donde se sumaron Lekovic, Saravia, Fam y Romero para que la renta fuera clara al descanso tras un parcial de 25-11 en ese periodo (44-27).

En el tercer cuarto llegó la máxima renta 21, con los mejores minutos en pista de Kayla Alexander, y el Joventut la logró rebajar en tres puntos antes del inicio del último periodo (58-40) dejando claro que no habían dicho la última palabra. Con un parcial de 1-10, las catalanas rebajaron la renta de los diez en el inicio del último cuarto (59-50) y la extaronja Dembele acercó a cinco puntos a su equipo en un último tramo donde, eso sí, el Valencia Basket supo sufrir para amarrar el triunfo pese a perder el último claro por un rotundo 6-21.

Anotadoras del Valencia Basket: Paula Saravia (3), María Araujo (10), Queralt Casas (2), Leticia Romero (8), Awa Fam (4), Raquel Carrera (5), Tanaya Atkinson (9), Marija Lekovic (6), Kayla Alexander (17) y Aminata Traore (0).

Parciales: 19-16, 25-11 (44-27), 14-13 (58-40) y 6-21 (64-61)