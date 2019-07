El Valencia Basket renueva a Doornekamp e incluye a Will Thomas en el tanteo Doornekamp lanza a canasta ante la oposición de Taylor. / Emilio Cobos El Club deberá negociar por Brizuela, ya que el Estudiantes también se reserva el derecho s igualar una oferta de la ACB por el jugador R. D. Valencia Lunes, 8 julio 2019, 11:50

La ACB ha publicado este lunes la lista de jugadores que no renuevan por sus clubes de la temporada pasada, y que estos se reservan el derecho a tanteo, esto es, igualar una oferta presentada por otra formación de la ACB. Como estaba previsto, el Valencia Basket ha incluido a Will Thomas, con quien no se ha llegado a un acuerdo para que siga vistiendo de taronja.

También era previsible que en esa lista apareciese Darío Brizuela, elegido desde hace meses para el próximo proyecto y que tampoco ha renovado con el Estudiantes. El club madrileño lo ha incluido en el derecho de tanteo y ambas entidades deberán negociar para que el club de la capital no iguale la oferta para que el jugador recale en la Fonteta.

Quien no aparece en la lista de tanteo es Aaron Doornekamp, que era seguido por otros clubes de la ACB. Finalmente, el Valencia Basket ha decidido seguir contando con el alero canadiense, que vestirá una temporada más como taronja.

Líder taronja en la estadística del +/- la pasada temporada en la Liga Endesa y ganador de dos títulos como taronja, cumplirá su tercer año en el club tras su incorporación en verano de 2017 procedente de Iberostar Tenerife.

En las dos primeras temporada de Aaron Doornekamp en Valencia Basket, el club taronja ha logrado dos títulos, el primero la Supercopa Endesa al poco de llegar, en 2017, conquistada en Las Palmas de Gran Canaria. El segundo título llegó la temporada pasada con la conquista de la 7Days Eurocup en la Fonteta ante el Alba Berlín.

En estos dos ejercicios, Aaron Doornekamp acumula 134 partidos, 77 en la Liga Endesa, 23 en Eurocup, 30 en Euroliga, 2 en Copa del Rey y 2 en Supercopa.

El jugador canadiense comentó: «Obviamente era nuestra prioridad. Mi familia y yo estamos muy felices aquí, es un gran club, un gran grupo de chicos y estoy muy emocionado de cara a la próxima temporada».

Sobre las perspectivas para el nuevo año, señaló: «Tenemos varios jugadores que siguen la próxima temporada y yo creo que vamos a hacer un equipo muy competitivo, tenemos una buena cultura. La Euroliga es la mejor competición de Europa y estamos todos emocionados por la oportunidad de disputarla, sabemos que va a ser duro, pero creo que los chicos están trabajando muy duro y estaremos preparados».