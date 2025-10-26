Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jean Montero celebra una canasta. miguel ángel polo

El Valencia Basket luce pegada para tumbar al Joventut

Con un juego coral, donde los doce jugadores taronja anotaron, el equipo de Pedro Martínez consigue el pleno en la ACB y se coloca segundo con las mismas victorias que La Laguna Tenerife tras ganar a la Penya 102-90

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:51

Comenta

Los jugadores del Valencia Basket celebraron con efusividad, en el centro de la pistra del Roig Arena, el triunfo contra el Joventut. Con la música ... del 'Sweet Caroline' de fondo, como siempre, pero con una sonrisa un poco más amplia. Se lo merecen. Este domingo se cerró el primer mes de competición más exigente de la historia del club valenciano. Doce partidos en treinta días, con un balance de 9 victorias y 3 derrotas. Comenzando con el título de la Supercopa en Málaga, un balance equilibrado de 3-3 en la Euroliga y un 4-0 en la ACB, tras el triunfo ante el Joventut, que deja a los taronja colíderes de la Liga Endesa junto a La Laguna Tenerife. Serían primeros si no fuera porque el partido se ensució en los minutos, cuando el Valencia Basket subió su máxima renta a un 86-66 tras tiple de Montero.

