El Valencia Basket luce pegada para tumbar al Joventut Con un juego coral, donde los doce jugadores taronja anotaron, el equipo de Pedro Martínez consigue el pleno en la ACB y se coloca segundo con las mismas victorias que La Laguna Tenerife tras ganar a la Penya 102-90

Juan Carlos Villena Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Los jugadores del Valencia Basket celebraron con efusividad, en el centro de la pistra del Roig Arena, el triunfo contra el Joventut. Con la música ... del 'Sweet Caroline' de fondo, como siempre, pero con una sonrisa un poco más amplia. Se lo merecen. Este domingo se cerró el primer mes de competición más exigente de la historia del club valenciano. Doce partidos en treinta días, con un balance de 9 victorias y 3 derrotas. Comenzando con el título de la Supercopa en Málaga, un balance equilibrado de 3-3 en la Euroliga y un 4-0 en la ACB, tras el triunfo ante el Joventut, que deja a los taronja colíderes de la Liga Endesa junto a La Laguna Tenerife. Serían primeros si no fuera porque el partido se ensució en los minutos, cuando el Valencia Basket subió su máxima renta a un 86-66 tras tiple de Montero.

Precisamente, el dominicano fue uno de los grandes protagonistas del triunfo. Tras su buen partido en Milán, donde anotó el triple de la victoria, afrontó con muchas ganas su primer partido en el Roig Arena tras superar la lesión que le ha tenido fuera de juego desde pretemporada. Con 16 puntos, fue el segundo máximo anotador de los de Pedro Martínez tras Kameron Taylor, que con 17 disputó su mejor partido con la camiseta taronja. En un triunfo coral, anotaron los doce jugadores valencianos que saltaron a la pista, el descarte fue Josep Puerto.

