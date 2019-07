El Valencia Basket ficha a Maurice Ndour

🔥 NDOUR IS ON FIRE

🔥 #TaronjaOnFire



📝 Maurice Ndour és la 3r incorporació masculina per a esta temporada. Interior, defensor de l'any en la VTB en Unics Kazan. Benvingut a la #FamiliaTaronja!



VAL 👉 Acord amb @TooHotFiDem per a la pròxima temporadahttps://t.co/Y64tj4a3XKpic.twitter.com/WAkGqmX1A6