El Valencia Basket Femenino busca su quinta victoria consecutiva en Vitoria

El Valencia Basket femenino viaja a Vitoria, un día después de regresar de Estambul, para enfrentarse a Kutxabank Araski en la J6 de la LF ... Endesa (viernes 7 de noviembre, 19:00h, Mendizorrotza, Youtube FEB). El conjunto taronja quiere alargar la racha de cuatro victorias seguidas en la competición nacional, donde está luchando por el liderato, y quedar con buen sabor de boca antes del parón por la ventana FIBA. Rubén Burgos tendrá a todas las jugadoras profesionales disponibles para este partido.

El técnico ha valorado el partido «Es el tercer partido casi en días consecutivos y en esta jornada que tenemos de trabajo para prepararlo tenemos que aprovechar con diferentes contenidos, aspectos a mantener de esos partidos, especialmente de la última victoria en casa contra Estudiantes y a reforzar bastantes cosas a mejorar tras la derrota en Estambul, especialmente a nivel de intensidad, de esfuerzo y de energía en la pista. Lo primero es reconocerlo, identificarlo y seguir trabajando, si cabe, con mayor deseo y mayor convicción. Araski ha empezado una temporada con buenos resultados, especialmente en su cancha, siempre exigente, un equipo que creo que se habrá preparado al máximo contra nosotras durante toda la semana y tenemos que intentar imponer nuestras fortalezas. Nos enfrentaremos a una jugadora cedida, Noa Morro, que está saliendo de lesión, le deseamos lo mejor esta temporada y contra nuestra ex, que nos ayudó mucho en final de temporada pasada, Mama Dembele.

Rubén Burgos no podrá contar con una de sus jugadoras profesionales en este partido, puesto que Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible. El resto de las jugadoras que se habían perdido algunos partidos últimamente como Alina Iagupova, Tanaya Atkinson o Marija Lekovic estarán disponibles para el encuentro.

El Valencia Basket se enfrenta a un Kutxabank Araski ante el que se ha enfrentado en un total de 14 ocasiones con un balance de 13 victorias y solo una derrota. Esa derrota se produjo en la temporada 22-23 en la Fonteta con un resultado de 49-67. Curiosamente, esa misma campaña se produjo el triunfo más holgado en Mendizorrotza para el conjunto taronja con un 43-96. Una pista en la que, pese a su dificultad, el equipo de Rubén Burgos lleva un 7/7, con algunas victorias más ajustadas como el 57-60 de la campaña 20-21. El último resultado, la pasada temporada, fue de 67-76.

El equipo cayó en su estreno la primera jornada en la pista de Baxi Ferrol, inicio que ya ha revertido con cuatro victorias consecutivas ante IDK Euskotren, Cadí La Seu, Hozono Global Jairis y Movistar Estudiantes. Una racha de 4-1 que permite al conjunto taronja estar en tercera posición, aunque compartiendo balance con otros cuatro equipos, posicionados según average. Lidera Spar Girona y le sigue Casademont Zaragoza, mientras que en cuarta posición está IDK y en quinta Durán Maquinaria Ensino.

Este será el tercer partido de los tres que disputa Valencia Basket en seis días. Después del partido del pasado domingo en el Roig Arena ante Movistar Estudiantes, el equipo viajó a Estambul para medirse el martes a Fenerbahce. El miércoles volvió a casa y hoy se ha embarcado en un nuevo viaje para el mañana jugar en la pista de Kutxabank Araski, antes del parón por la ventana FIBA.

El partido en Vitoria será el último que juegue el equipo en las próximas dos semanas a causa del parón por la ventana FIBA. Una ventana que los equipos que disputan el Pre Mundial en marzo aprovecharán para empezar a prepararlo, como es el caso de España y Alemania. Ucrania y Montenegro participarán en el pre clasificatorio para el Eurobasket de 2027.

El conjunto vasco arranca una nueva temporada en la máxima categoría, después de finalizar el año pasado en 13ª posición, con el objetivo de volver a estar en la zona media alta de la tabla. Kutxabank Araski arrancó esta campaña con un 2-0 con triunfos ante Perfumerías Avenida y Lointek Gernika, ambos en Mendizorrotza, pero ahora encadenan tres derrotas seguidas frente a Baxi Ferrol, Spar Girona y Cadí La Seu, los dos primeros fuera de casa.

Respecto a jugadoras españolas, se han hecho con los servicios de la joven promesa Mirey Sanz, que lideró el junior del Baloncesto Torrelodones, con el que consiguió el bronce en el Campeonato de España. También han incorporado a Mama Dembele, formada en la NCAA y que se incorporó en la recta final de la pasada temporada a Valencia Basket tras la lesión de Queralt Casas, con quien fue campeona de la LF Endesa. Tras su breve paso por el club taronja ha fichado por Kutxabank Araski. Por último, cierra la plantilla Noa Morro, cedida desde Valencia Basket, para ganar minutos y experiencia en la máxima competición nacional. La pívot se ha perdido los últimos partidos por lesión, pero en principio estará disponible para este encuentro. La jugadora más destacada en este inicio de temporada es Quevedo con una media de 10,8 puntos, 8,2 rebotes y 14 de valoración por partido.