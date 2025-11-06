Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Partido jornada 5 Liga Endesa Miguel Ángel Polo

El Valencia Basket Femenino busca su quinta victoria consecutiva en Vitoria

Tras la racha consecutiva de cuatro partidos el equipo femenino seguirá luchando por el liderato

R. D

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

El Valencia Basket femenino viaja a Vitoria, un día después de regresar de Estambul, para enfrentarse a Kutxabank Araski en la J6 de la LF ... Endesa (viernes 7 de noviembre, 19:00h, Mendizorrotza, Youtube FEB). El conjunto taronja quiere alargar la racha de cuatro victorias seguidas en la competición nacional, donde está luchando por el liderato, y quedar con buen sabor de boca antes del parón por la ventana FIBA. Rubén Burgos tendrá a todas las jugadoras profesionales disponibles para este partido.

