El Valencia Basket estudia ejecutar la cláusula de corte de Chris Jones

El Valencia Basket acelera en el proyecto con que el que arrancará la era del Roig Arena. Con el fichaje ya confirmado de Kameron Taylor ... hasta 2027 y los atados, a falta de oficialidad, de Neal Sako y Yankuba Sima, en los próximos días el club va a despejar el camino del juego exterior. En una base de plantilla de 14 jugadores, aunque no se descarta llegado el caso de subir a 15, con ocho exteriores y seis interiores por fuera, a día de hoy, tienen contrato Montero, De Larrea, Badio, Puerto y Taylor. Faltan tres. Uno de ellos será López-Arostegui, que tal y como anunció el propio jugador en LAS PROVINCIAS renovará su contrato. Lo mismo con Montero, que ampliará con mejora salarial hasta 2028. La entidad taronja está estudiando ejecutar la cláusula de corte de Chris Jones, donde en su contrato la última temporada firmada (la 25-26) era una extensión donde el club tiene una opción de cortar pagando una cantidad económica asumible.

La temporada no ha sido sencilla para Jones, con un cambio de entrenador y de sistema se perdió el inicio de la competición por un accidente en los últimos días de sus vacaciones. Cuando ya estuvo disponible, su rendimiento no ha sido regular, con picos eso sí de gran nivel de baloncesto, y a eso se sumar los problemas que tiene en ambas rodillas que no son invalidantes pero que le hacen trabajar en muchas ocasiones con dolor. El deseo del jugador es quedarse en Valencia pero si no hay un giro inesperado, el club ejecutará ese corte para buscar un base de nivel Euroliga, como el que tenía Jones cuando fue fichado y simboliza su actual contrato que es uno de los tres más altos de la plantilla. En este orden, Stefan Jovic no entra en el primer esbozo de plantilla pero con él hay un asterisco. Ya libre, el mercado determinará las ofertas de las que dispone y si puede tener, avanzado el verano, una opción en Valencia en el caso de decidir ir a plantilla de 15. En todo caso, es una opción remota y con esa información se marchó a Serbia de vacaciones, con su agente buscándole equipo.

Para cerrar el juego exterior el Valencia Basket busca reforzar el puesto alero, donde quiere a tres jugadores para rotar en ese puesto. Con Puerto y Taylor con contrato el objetivo prioritario es el fichaje de Isaac Bonga. El alero alemán, que la pasada temporada jugó en el Partizan, tiene el perfil deseado por el club para mejorar la presencia física en ese puesto sin perder las virtudes requeridas por los exteriores en el estilo de juego de Pedro Martínez. El internacional por Alemania promedió la pasada campaña en la Euroliga 7,7 puntos, con un 41,2% de acierto en triples y un 93,3% en tiros libre, 4,5 rebotes, 1,1 asistencias, 0,7 recuperaciones y 9,8 de valoración.