Reuvers ataca el aro del Panathinaikos. efe

El Valencia Basket esculpe una obra de arte en la tierra de los dioses

El equipo taronja asalta Atenas para ganar al Panathinaikos (79-89) con uno de sus mejores partidos en la Euroliga. Con Thompson y Taylor al mando, los de Pedro Martínez se sobreponen al infierno del OAKA para subir a la cuarta plaza y seguir soñando a lo grande

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL ATENAS

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:13

Comenta

El Valencia Basket aún no tiene una gran historia en la Euroliga, ha disputado demasiadas ediciones de la Eurocup para que sea así, pero el ... triunfo que se trabajó en Atenas es de los más brillantes en su historia en la competición. Por el rival, que llegaba en su mejor momento del curso y con siete banderas de campeón de Europa en el techo, por el escenario, el OAKA impone nada más que entras por la puerta, y porque tuvo que sobreponerse a una primera parte con muchos altibajos para, con personalidad y las mejores versiones de Taylor y Thompson desde que visten de taronja, llevarse un triunfo de prestigio que coloca a los de Pedro Martínez cuartos de la competición, con un balance de 9-5 y +52, adelantando de una tacada al propio Panathinaikos y al Barça.

