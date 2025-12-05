El Valencia Basket esculpe una obra de arte en la tierra de los dioses

El Valencia Basket aún no tiene una gran historia en la Euroliga, ha disputado demasiadas ediciones de la Eurocup para que sea así, pero el ... triunfo que se trabajó en Atenas es de los más brillantes en su historia en la competición. Por el rival, que llegaba en su mejor momento del curso y con siete banderas de campeón de Europa en el techo, por el escenario, el OAKA impone nada más que entras por la puerta, y porque tuvo que sobreponerse a una primera parte con muchos altibajos para, con personalidad y las mejores versiones de Taylor y Thompson desde que visten de taronja, llevarse un triunfo de prestigio que coloca a los de Pedro Martínez cuartos de la competición, con un balance de 9-5 y +52, adelantando de una tacada al propio Panathinaikos y al Barça.

El triunfo costó mucho. Vaya si costó. El primer tiempo terminó con una falta no pitada sobre Taylor, al que le asieron las caderas para sacarle a bailar, y con un 44-38 para los verdes tras dos cuartos con intercambio de parciales en el que ninguno de los dos equipos logró encontrar una producción regular. Los de Ataman fueron los que dieron el último golpe con un parcial de 12-4 que fue la contestación al anterior, de 2-13 para los de Pedro Martínez que había llevado el partido desde la máxima renta de los de Atenas, un 30-21 con Nunn desatado, a un 32-34 que subió Badio.

El Valencia Basket sufrió mucho en el segundo cuarto para lograr agarrarse al partido. Tras un arranque de campanillas, con buen tono defensivo y un 3-8 con dos triples de Taylor, el Panathinaikos contestó con el primero de los parciales que se intercambiaron los dos equipos, un 13-3 para subir el 16-11 y obligar a Pedro Martínez a pedir tiempo muerto. Restaban dos minutos de primer cuarto, que terminó con 22-19 y un equipo valenciano aguantando con un buen tino en el triple (5 de 12). El problema en el segundo cuarto es que falló más muñeca, 2 de 9, y se cuidó peor el balón, con 5 pérdidas por 2 en el primer tramo. Tocaba sufrir y dar un golpe.

La mejor definición de lo ocurrido tras el paso por vestuarios la describió Pedro Martínez, tras el partido a pregunta de este periódico: «La diferencia que nos ha sacado en la primera parte ha sido demasiado grande para lo que se ha visto y en el inicio del tercer cuarto nos hemos pasado mejor el balón, y cargando el rebote y creo que hemos acabado haciendo un cuarto excelente». Liderados por Thompson, al que hasta Ataman señaló como una de las claves del triunfo del Valencia Basket, esa personalidad de los taronja se vio desde el primer instante, con un 0-9 de arranque en 1 minuto y 54 segundos que forzó el tiempo muerto local con 44-47en el marcador. Cuando el Panathinaikos se acercó hasta el 61-62, los taronja supieron sufrir para conservar la ventaja (17-27 de parcial en el tercer cuarto) y pegar el golpe en el último, en cuanto vieron flaquear al rival. A los grandes equipos, cuando dudan, no hay que perdonarlos. Tras subir la máxima renta (65-75) un mate brutal de Thompson sobre Juancho Hernangómez, con adicional, fue el símbolo del triunfo gigante en Atenas. El viaje de los taronja sirvió para que Álvaro Cárdenas, que está cedido por la entidad valenciana en el Peristeri, visitara a la expedición. Con contrato con el Valencia Basket hasta 2027, el internacional también pudo charlar con el director general, Enric Carbonell, el director deportivo, Luis Arbalejo, y el entrenador Pedro Martínez. Las tres personas que deberán decidir el próximo verano si merece la oportunidad de dar el salto a la plantilla.

Panathinakos: Shorts (19), Nunn (23), Rogkavopoulos (-), Hernangómez (6) y Faried (2), cinco inicial, Kalaitzakis (-), Sloukas (12), Grant (4), Mitoglou (12) y Yurtseven (1).

Valencia Basket: Thompson (19), Moore (9), Taylor (18), Costello (3) y Sako (4), cinco inicial, Badio (12), Puerto (3), Reuvers (8), Pradilla (5), De Larrea (4) y Sima (4).

Parciales: 22-19, 22-19 (44-38), 17-27 (61-65) y 18-24 (79-89).

Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Milan Nedovic (ESL) y Gytis Vilius (LIT).

Incidencias: 18.911 espectadores.