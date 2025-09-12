El Valencia Basket disputa en Grecia la Copa de Atenas con equipos Euroleague Women
La taronja debutan este viernes contra el Gdynia polaco y contarán con la baja de Raquel Carrera además de las ya conocidas de Ouviña y Fiebich
Valencia
Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:38
El Valencia Basket continúa con su fase preparación para preparar el primer envite oficial de la temporada, la Supercopa de Huesca que le medirá al ... Perfumerías Avenida en la semifinal del sábado 27 de septiembre, con un viaje a Grecia para disputar la 'Copa de Atenas' en la que se medirá contra equipos de EuroLeague Women. Este viernes jugará ante VBW Gdynia (19 horas, Nova Bayron Arena, streaming), el sábado se enfrentará al anfitrión Athinaikos (15 horas Nova Bayron Arena, streaming) y el domingo cerrará el torneo ante el Mersin (12:30 horas Nova Bayron Arena, streaming). Las de Rubén Burgos seguirán sumando minutos en esta pretemporada, tras el triunfo en Tarragona ante el Joventut, y sumarán en esta ocasión a Elena Buenavida y Alina Iagupova.
Rubén Burgos no podrá contar con tres de sus jugadoras profesionales en el torneo. Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras vovler a la actividad deportiva tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible mientras que Leo Fiebich se incorporará una vez finalice su participación en la WNBA. Raquel Carrera no participará en este torneo a causa de unas molestias. Por su parte, Alina Iagupova se ha sumado al grupo esta semana y Elena Buenavida se ha recuperado de unas molestias que arrastraba. Completan la plantilla para el viaje a Atenas Paula Saravia, Aminata Traoré junto con Elena Rodríguez, jugadora proveniente de la Universidad de Harvard que se ha incorporado al equipo para ayudar en este tramo de preparación.
El Valencia Basket ya ha disputado su primer partido de pretemporada, que fue en Tarragona hace una semana ante Joventut Badalona (64-61). Un partido en el que Kayla Alexander siguió mostrando su carácter de MVP con 17 puntos y novedades como María Araujo (10 puntos) y Tanaya Atkinson (9 puntos) pudieron empezar a mostrar su talento. Ahora, las taronja disputarán tres amistosos seguidos en esta Copa de Atenas. El último amistoso que cerrará la pretemporada será el domingo 21 de septiembre en Paterna ante el Movistar Estudiantes a las 12:30 horas.
El primer equipo al que se medirá Valencia Basket en Grecia es el Gdynia polaco. Un clásico de Europa que regresa a la Euroleague Women, donde tiene dos subcampeonatos en su historial, después de cuatro temporadas disputando la Eurocup Women. Sus movimientos más sonados del verano han sido la renovación de su alero norteamericana Stephanie Jones, que promedió en competición europea 17,6 puntos y 7,8 rebotes por partido y la incorporación de la interior polaca Liliana Banaszak, que la temporada pasada militó en las filas de Movistar Estudiantes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.