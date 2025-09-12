Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Valencia Basket, durante un entrenamiento en L'Alqueria. vbc

El Valencia Basket disputa en Grecia la Copa de Atenas con equipos Euroleague Women

La taronja debutan este viernes contra el Gdynia polaco y contarán con la baja de Raquel Carrera además de las ya conocidas de Ouviña y Fiebich

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:38

El Valencia Basket continúa con su fase preparación para preparar el primer envite oficial de la temporada, la Supercopa de Huesca que le medirá al ... Perfumerías Avenida en la semifinal del sábado 27 de septiembre, con un viaje a Grecia para disputar la 'Copa de Atenas' en la que se medirá contra equipos de EuroLeague Women. Este viernes jugará ante VBW Gdynia (19 horas, Nova Bayron Arena, streaming), el sábado se enfrentará al anfitrión Athinaikos (15 horas Nova Bayron Arena, streaming) y el domingo cerrará el torneo ante el Mersin (12:30 horas Nova Bayron Arena, streaming). Las de Rubén Burgos seguirán sumando minutos en esta pretemporada, tras el triunfo en Tarragona ante el Joventut, y sumarán en esta ocasión a Elena Buenavida y Alina Iagupova.

