El Valencia Basket busca una victoria para seguir en la Fonteta

Ahora sí, la Fonteta afronta su última semana albergando partidos oficiales del Valencia Basket tras 38 años. El de este miércoles (21:15 horas, Movistar ... Plus) será el 1.007 para su equipo masculino y para que exista un 1.008, que sí que sería el último, el equipo de Pedro Martínez está obligado a ganar al Real Madrid en el tercer partido de la final de la ACB. Esa doble motivación, la de ganar para desbloquear un último baile en la Fonteta y para seguir aspirando a ganar la segunda Liga, será la gasolina para un equipo que debe olvidarse de toda la polémica arbitral del domingo en Madrid para centrarse en todo lo que hizo bien en ese duelo. La clave fue que se recuperó el estilo de juego, con 18 triples anotados que suponen un récord en un partido de la final y 20 asistencias, con un juego más coral y rápido. Ahí reside la clave del tercer partido.

Todo lo demás será una lucha contra la historia, nadie antes ha logrado levantar un 2-0 en contra en un playoff, pero con algunos datos que permiten el margen para el optimismo. El Valencia Basket ha ganado al Real Madrid en sus dos últimas visitas a la Fonteta (incluyendo el triunfo por 85-84 de esta misma temporada) y solo en una de sus siete eliminatorias ante los blancos se ha quedado sin sumar ningún triunfo. Fue en las semifinales del curso 18-19, donde tras ganar sus dos partidos en casa (94-72 y 79-66) el equipo madridista venció en el tercero en la Fonteta (78-85). Hasta la fecha, los dos partidos de una final de la ACB en el recinto de Hermanos Maristas entre los dos equipos, en 2017, se saldaron con triunfo taronja.

A partir de ahí, toca luchar contra la hemeroteca de la Liga Endesa. En las 18 ocasiones en las que una final empezó con dos victorias del equipo que tenía el factor cancha, en ninguna de ellas el equipo que perdió esos dos partidos consiguió remontar para acabar ganando el título. De hecho, en 11 de esas 18 ocasiones hubo campeón en el tercer partido y en 4 de ellas el equipo que jugaba en casa consiguió forzar un cuarto partido para caer por 3-1. Solo en tres de los precedentes, esa es la esperanza a la que se agarra el Valencia Basket, el equipo que disponía de esa oportunidad de jugar en casa consiguió forzar el quinto partido. Ese es el objetivo de la semana en la Fonteta. Intentar ganar los dos partidos que le restan, como máximo, al histórico pabellón porque significaría a nivel simbólico no despedir con derrota la que ha sido la casa del baloncesto valenciano en las últimas cuatro décadas y, además, que esa última cita no terminara con un rival celebrando un título. De conseguir ese doble objetivo aún quedaría el más difícil todavía. En esas 3 ocasiones, de 18, en las que un equipo logró empatar una serie que comenzó perdiendo 2-0, acabó sucumbiendo en el regreso a la pista de su rival en el quinto partido. Ocurrió en la temporada 87-88 donde ganó la Liga el Barça, en la 92-93 cuando el Real Madrid se impuso al Joventut y la más reciente en la 03-04 cuando el Barça cerró el título en casa ante el Estudiantes. Es decir, hace 21 años que no se fuerza un quinto partido tras comenzar perdiendo los dos primeros partidos de una final de la ACB. Ese es el reto para el orgullo de la Fonteta. A intentar conseguir aquello que en la NBA se firma con un 'not in my house'. Ahí está la clave.