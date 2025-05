El Valencia Basket en busca de asaltar la segunda plaza con el debut de Joel Soriano de por medio

El entrenador de Valencia Basket Pedro Martínez comparecía en la previa del partido de la jornada 33 de la Liga Endesa que llevará al equipo ... taronja a visitar la pista de La Laguna Tenerife (domingo 25, 13:00h, Santiago Martín, Movistar Plus+/Movistar+ Deportes). En un encuentro que pone frente a frente a dos estilos contrapuestos pero muy eficaces ofensivamente, el técnico taronja señalaba que:

«Es prácticamente imposible que nosotros, frente a un gran equipo que por eso va segundo y por eso está haciendo la temporada que está haciendo, juguemos al ritmo que nosotros queremos. No lo conseguiremos porque el otro equipo juega y no nos dejará. Y a ellos les pasará creo que lo mismo, tampoco conseguirán jugar al ritmo que ellos están más cómodos. Lo que sí que habrá es una capacidad de entender lo que está pasando en la pista y nosotros tendremos que jugar seguramente muchos ataques, muchas defensas, a un ritmo que no es el que nos gusta más y ellos igual. Nosotros intentaremos jugar como siempre y ellos intentarán jugar como siempre. Habrá momentos mejores y momentos peores y al final veremos quién ha conseguido tener más buenos momentos», afirmaba el entrenador.

El entrenador del Valencia Basket recalcaba que «a nivel personal, máxima admiración por cómo juega el Tenerife. Para mí es el equipo que mejor baloncesto está jugando esta temporada. Están haciendo una temporada absolutamente extraordinaria, juegan increíble, pasan muy bien la pilota, tiran muy bien de tres puntos. Es un espectáculo, a mí me gusta mucho. Nosotros jugamos diferente y estamos encantados de jugar diferente, pero la admiración y el respeto por cómo juega el Tenerife, te lo pongo 10 sobre 10. Nosotros también somos un buen equipo y intentaremos ser competitivos en una pista muy difícil, frente a un buen equipo. Y sabiendo que es un partido muy importante, segundo contra tercero, un partido guapo, un partido bonito de jugar y esperamos estar a la altura y que salga un buen partido».

El partido pone frente a frente a dos de los favoritos en la votación popular para el MVP Movistar, como son Marcelinho Huertas y Jean Montero. Preguntado a este respecto, el entrenador de Valencia Basket comentaba que:

«Huertas es un crack y es muy importante para ellos. Pero el Tenerife tiene otros jugadores que son sensacionales y tienen una forma de jugar implementada por su entrenador que es sensacional. ¿Cuánto es mérito de Marce? Si gana este trofeo, ¿Cuánto es mérito suyo? Seguro que hay una parte muy importante, pero ¿Cuánto es mérito de sus entrenadores, de sus compañeros? Muchísimo. Y eso vale para Marce Huertas y para Jean Montero. Yo creo que en un deporte que es absolutamente decisivo el jugar en equipo, el defender en equipo, el hacer las cosas bien dentro de una estructura, premiar a un jugador… No lo critico, que cada organización haga lo que sea y que den los trofeos que quieran a quien quieran. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es el juego de equipo. Eso se lo intento transmitir a Jean Montero y a todos. ¿Quién lo tiene que ganar? Para mí, el que llegue más lejos. Sea entre ellos dos o si hay un tercero, el que consiga que su equipo llegue más lejos».