Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
Awa Fam y Raquel Carrera, segunda y tercera desde la derecha, durante la presentación de la Liga Femenina Endesa. L. Bermejo

El Valencia Basket brilla en la presentación de la Liga Femenina Endesa

La puesta de largo de la competición recuerda los éxitos de las taronja el pasado curso con la presencia de Awa Fam, Raquel Carrera, Esteban Albert y Víctor Luengo

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL MADRID

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:33

La Liga Femenina Endesa 2025-2026 se ha presentado este martes en la sede de Endesa en Madrid, donde el Valencia Basket ha acaparado mucho ... de los focos al ser el equipo que defiende el título conquistado en las tres últimas ediciones. José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del CSD, abrió el acto: «Quiero expresar mi gratitud por la invitación de la FEB y a Endesa por su hospitalidad y compromiso con el baloncesto femenino. Es un buen ejemplo de la colaboración entre lo público y lo privado. El baloncesto es el deporte femenino con mayor número de licencias y sois una luz en términos de igualdad. Es fundamental seguir ese camino y ser un ejemplo para otras federaciones y organizaciones. La Liga Femenina tiene el listón muy alto y se sigue con el proceso de profesionalización, donde el CSD se ha comprometido a financiar con 1 millón de euros adicional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  7. 7 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  8. 8

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
  9. 9

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  10. 10 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket brilla en la presentación de la Liga Femenina Endesa

El Valencia Basket brilla en la presentación de la Liga Femenina Endesa