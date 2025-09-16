El Valencia Basket brilla en la presentación de la Liga Femenina Endesa

La Liga Femenina Endesa 2025-2026 se ha presentado este martes en la sede de Endesa en Madrid, donde el Valencia Basket ha acaparado mucho ... de los focos al ser el equipo que defiende el título conquistado en las tres últimas ediciones. José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del CSD, abrió el acto: «Quiero expresar mi gratitud por la invitación de la FEB y a Endesa por su hospitalidad y compromiso con el baloncesto femenino. Es un buen ejemplo de la colaboración entre lo público y lo privado. El baloncesto es el deporte femenino con mayor número de licencias y sois una luz en términos de igualdad. Es fundamental seguir ese camino y ser un ejemplo para otras federaciones y organizaciones. La Liga Femenina tiene el listón muy alto y se sigue con el proceso de profesionalización, donde el CSD se ha comprometido a financiar con 1 millón de euros adicional».

Con la presencia de leyendas como Alba Torrens o Anna Cruz y referentes del baloncesto 3x3 como la valenciana Sandra Ygueravide, plata olímpica en París 2024, se ha presentado el lema de la presente temporada. Un «Nada nos detiene» que comenzará en la Supercopa de Huesca, los días 27 y 28 de septiembre, donde también defenderán las taronja su título conseguido en 2024 en Alcantarilla.

José Damián Bogas, CEO de Endesa, ha destacado que para su compañía el sexto año de patrocinio de la competición es importante «porque el baloncesto tiene un espíritu de familia y todos trabajan en la misma dirección. Es un orgullo para nosotros apoyar al mundo del baloncesto porque, además, tiene una Cultura del Esfuerzo de superarse cada vez más». Por su parte Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, destacó el actual momento del basket en España: «Cuando eres la mejor Liga de Europa significa que el baloncesto español está muy en forma porque también la ACB, con Antonio Martín a la cabeza al cual le agradezco también la presencia, lo es en el baloncesto masculino. Todo esto nos pone a un nivel competitivo a lo más alto. Hay que hacer una mención especial a los clubes que cada año hacen un esfuerzo titánico para ser mejores, profesionalizar más las estructuras e intentado que el entorno de las jugadoras cada vez sea mayor para que desarrollen sus capacidades. A nivel de proyección, nadie nos detiene».

Durante el acto han brillado los éxitos de la pasada temporada con el Valencia Basket, destacando sus títulos en la Supercopa y en la Liga, la participación en la Final Six de la Euroleague Women y los premios continentales de Rubén Burgos como mejor entrenador de la competición y Alina Iagupova dentro del mejor quinteto del torneo. Awa Fam, Raquel Carrera, Esteban Albert y Víctor Luengo han representado a la entidad del Roig Arena. Un recinto que, por cierto, ha estado en boca de todos los corrillos antes y después de la presentación.

Las jugadoras representantes de los cuatro equipos de la Supercopa han abierto la presentación de las jugadoras, donde Carrera y Fam han definido con stickers de WhatsApp sus sensaciones para afrontar el torneo de Huesca, donde se enfrentarán al Perfumerías Avenida en la semifinal. Ambas han coincidido en imágenes de alegría y ganas de volver a jugar, al mismo tiempo que expectativa por las rivales que les querrán bajar del trono. «El favoritismo se lo damos a otras», ha comentado Andrea Vilaró, jugadora del equipo salmantino, mirando con una sonrisa a las dos jugadoras del Valencia Basket. Las valencianas Claudia Contell, del Gran Canaria, y Elba Garfella, del Ensino, también han participado en la presentación junto a Noa Morro, cedida por el Valencia Basket al Araski.