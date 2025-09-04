Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aspecto del Roig Arena desde una zona de palcos. j. l. bort

El Valencia Basket abre una última fase de venta de abonos para el Roig Arena

Para los partidos del equipo masculino, el club pondrá a la venta pases del anillo superior y VIP, y se podrán comprar junto a los del femenino del lunes 8 al viernes 12 de septiembre

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:21

Desde el próximo lunes 8 de septiembre y hasta el viernes 12 de septiembre a las 14 horas, el Valencia Basket va a habilitar la última posibilidad para comprar abonos de temporada para la temporada masculina y femenina que está a punto de comenzar y que supondrá el estreno del Roig Arena. En el caso del abono masculino, saldrá a la venta un cupo limitado de abonos en las zonas del anillo superior y VIP. El nuevo plazo de venta de abonos comenzará el lunes 8 de septiembre a las 10 de la mañana, será de forma on-line y con pago directo. Para cualquier duda, el Valencia Basket habilitará un punto de ayuda físico en las taquillas del Roig Arena, situadas en la caseta exterior frente a la entrada principal del recinto. El horario de atención del punto será de 10 a 18:30 horas del lunes 8 al jueves 11, y de 10 a 14 horas el viernes 12.

En caso de que se agote el cupo de abonados masculino, la venta seguirá en los horarios mencionados únicamente con los abonos femeninos. Hay que recordar que la campaña de abonados del Valencia Basket ya cerró con cifras de récord tanto en el abono masculino como en el abono femenino. El masculino sumó más de 10.800 abonados, una cifra nunca antes conseguida en la historia del club. Ahora, la expectativa es superar la cifra redonda de 11.000 . El abono femenino cerró con más de 3.700 abonados, una cifra que supone estar por encima de la media de asistencia de los partidos femeninos de la pasada temporada. En total, son 14.500 los actuales abonados de la entidad taronja. Una cifra cercana al reto de los 15.000.

