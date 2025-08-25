Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Valencia Basket 3x3 en el Challenger de Bordeaux. VBC

El Valencia Basket 3x3 se queda a las puertas de la final del Challenger

Los taronja realizaron un grandísimo torneo desde la fase previa hasta semifinales, donde cayeron frente al equipo serbio Liman

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:27

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 brilló en el Challenger de Burdeos, alcanzando las semifinales en una actuación especialmente destacable al haber llegado desde ... la fase previa. Los taronja se convirtieron en el único equipo procedente de esa ronda que logró meterse entre los cuatro mejores del torneo, manteniendo la buena racha reciente y sumando puntos que les asegurarán participación directa en la fase de grupos del World Tour de China (Master de Shenzhen).

