El Valencia Basket 3x3 se queda a las puertas de la final del Challenger

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 brilló en el Challenger de Burdeos, alcanzando las semifinales en una actuación especialmente destacable al haber llegado desde ... la fase previa. Los taronja se convirtieron en el único equipo procedente de esa ronda que logró meterse entre los cuatro mejores del torneo, manteniendo la buena racha reciente y sumando puntos que les asegurarán participación directa en la fase de grupos del World Tour de China (Master de Shenzhen).

El conjunto, formado por Alfonso Ribera, Javier Herrero, Javier Valderrey y Juanma Robles, inició su camino el viernes en el torneo clasificatorio, superando a Lannion (16-12) y Ermont SENEF (21-11), y obteniendo así el único billete del grupo para la siguiente fase.

Ya en la fase de grupos, Valencia Basket tuvo un duro desafío frente a Riffa y London, luchando por una de las dos plazas que daban acceso a los cruces. En el primer partido del grupo, Riffa se llevó la victoria 22-19 tras un final muy ajustado. En el segundo encuentro, con el pase en juego, los taronja protagonizaron una remontada espectacular frente a London: de 17-20 lograron imponerse 21-20, con un triple decisivo de Juanma Robles que selló el pase a cuartos de final.

El sábado, el cruce enfrentó al equipo valenciano con el primero del grupo B, el suizo de Lugano. Con una actuación sólida y completa, Valencia Basket se impuso 21-15, asegurando su presencia en las semifinales. Hasta ese momento, seguían siendo el único equipo procedente de la fase previa, acumulando más partidos que sus rivales directos.

En semifinales, les esperaba el serbio Liman, que se impuso en los minutos finales gracias a su físico y frescura por 21-17. Finalmente, los dos equipos serbios, Liman y Ub, se enfrentaron en la final, con triunfo para Ub.