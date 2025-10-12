Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes
El primer partido femenino del Roig Arena tuvo 5.182 aficionados en las gradas. miguel ángel polo

La última fiesta de estreno del Roig Arena también acaba con victoria

El Valencia Basket femenino, con una gran Awa Fam, se sobrepone a los nervios del inicio y gana al IDK Euskotren por 69-54 en la estrena de su nueva casa ante 5.182 espectadores

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 16:54

La lluvia, que está empeñada en aguar nunca mejor dicho todos los eventos culturales y deportivos en Valencia en los últimos días, no deslució el ... último gran estreno que le restaba al Roig Arena, el del primer partido femenino de baloncesto de su historia. Ante 5.182 espectadores, una gran cifra no sólo teniendo en cuenta la manida lluvia y los desplazamientos sino en la media de las pasadas temporadas y de la propia Liga Femenina, el Valencia Basket de Rubén Burgos venció con más apuros de los esperados al IDK Euskotren por 69-54. Tras un inicio con muchos nervios, y el equipo vasco por delante en el arranque del tercer cuarto, las taronja templaron su juego para acabar remontando e, incluso, poner una gran renta con un parcial que llegó a ser de 20-2 en cuanto comenzaron a levantar la tapa del aro.

