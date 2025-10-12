La última fiesta de estreno del Roig Arena también acaba con victoria

La lluvia, que está empeñada en aguar nunca mejor dicho todos los eventos culturales y deportivos en Valencia en los últimos días, no deslució el ... último gran estreno que le restaba al Roig Arena, el del primer partido femenino de baloncesto de su historia. Ante 5.182 espectadores, una gran cifra no sólo teniendo en cuenta la manida lluvia y los desplazamientos sino en la media de las pasadas temporadas y de la propia Liga Femenina, el Valencia Basket de Rubén Burgos venció con más apuros de los esperados al IDK Euskotren por 69-54. Tras un inicio con muchos nervios, y el equipo vasco por delante en el arranque del tercer cuarto, las taronja templaron su juego para acabar remontando e, incluso, poner una gran renta con un parcial que llegó a ser de 20-2 en cuanto comenzaron a levantar la tapa del aro.

Con una gran Awa Fam, que terminó el partido con 17 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración, las valencianas consiguieron la primera victoria de la temporada en la Liga Femenina, tras el tropiezo de Ferrol de la primera jornada, en un día muy emotivo donde Raquel Carrera pasó a la historia como la primera jugadora en anotar una canasta en el Roig Arena en un partido femenino. Fue, para poner el 2-0, tras una jugada combinada con Leticia Romero, donde superó la defensa vasca para anotar una bandeja central. La afición lo celebró como se merece... aunque quedaba mucho por sufrir para terminar llevándose el partido.

Tras el 4-0 inicial, con Alexander imponiéndose en defensa, el IDK dio el primer aviso al llegar a empatar 8-8 y forzar a Rubén Burgos a pedir su primer tiempo muerto. Tras el mismo, llegó el primer triple en un partido femenino, de la mano de Ben Abdelkader (11-8) y arranque de un parcial de 10-2 para llegar al final del primer cuarto con un marcador favorable a las taronja de 18-10 final. En el segundo, un parcial de arranque de 10-14 (28-24) con Robinson al frente, el IDK dio el paso al frente para marcharse al descanso con un 29-28 que fue el mejor aviso de lo que iba a pasar en el inicio de la segunda parte. El Valencia Basket llegó al paso por vestuarios estancado, con un 11 de 30 en tiros de campo incluyendo un 9 de 22 en tiros de dos y 7 pérdidas. La mejor, Awa Fam con 5 puntos y 4 rebotes en 10 minutos ya apuntaba a ser la mejor de su equipo en la matinal del Roig Arena. El IDK se puso por delante en el inicio del tercer cuarto (35-39) antes de momento clave del triunfo. Araujo culminó la remontada con un triple (42-41) que fue seguido de otro de Ben Abdelkader (45-41) desde donde fue creciendo el Valencia Basket para amarrar el triunfo.