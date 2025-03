Triunfo plácido del Valencia Basket en un partido trampa

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL GRANADA Domingo, 30 de marzo 2025, 15:41 Comenta Compartir

Si existiera el guion perfecto para un partido donde un equipo debe afrontarlo 42 horas después de haber comenzado el anterior, con un viaje desde ... Bulgaria a Granada de por medio, y tres días antes del partido más importante de lo que va de temporada mientras tu rival, el Hapoel Tel Aviv, no ha tenido partido de Liga... sería el vivido en el Palacio de los Deportes. El Valencia Basket se llevó un triunfo plácido que le permite mantener la tercera plaza de la ACB y seguir en la lucha por la primera y la segunda, sin un desgaste considerable puesto que el ritmo no necesitó de las marchas largas, con el regreso de De Larrea casi dos meses después y la mejor versión de Ojeleye tras una semana complicada para el nigeriano por un virus. La única notica negativa fue que Sestina no se vistió por unas molestias en la cadera, aunque la previsión es que pueda llegar al tercer partido de la semifinal de la Eurocup, el miércoles en la Fonteta, junto a Jones.

Aunque a los taronja les costó carburar, algo lógico cuando venía de un viaje largo y con una carga mental dura tras el clima de odio en el que tuvo que jugar en Samokov donde el equipo tuvo que refugiarse en el vestuario hasta que la policía montara un perímetro al autobús, fue poco a poco plasmando su estilo de juego dinámico. Una de las claves del triunfo de los de la Fonteta fue que el equipo granadino no aprovechó los momentos de dudas de los taronja en el primer cuarto, con cuatro pérdidas y problemas en la defensa interior con 14-4 puntos en la pintura, y lo acabó pagando caro. El buen tino en el triple, 5 de 8, permitió a los Pedro Martínez comenzar un parcial desde el 17-16, la última ventaja de los de Pin en el marcador, que llegó hasta un 9-28 al descanso que hizo que los pitos en el Palacio de los Deportes, que comenzaron con una protesta contra los arbitrajes sufridos en los últimos partidos, mutara a música de viento para sus jugadores con el 26-44. Un gran inicio de segunda parte tuvo como efecto que los valencianos se llevaron por delante a un rival que comienza a mostrar síntomas de afrontar el destino del descenso. En un clima de cabreo por la protesta realizada tras las últimas actuaciones arbitrales, el Covirán Granada se fue metiendo en un bucle que llevó al partido al 32-64 en el ecuador del tercer cuarto tras una canasta de Costello. En ese momento, y con el precedente contra el Leyma Coruña, daba la sensación de que podían caer marcas por parte de los de Pedro Martínez visto el diferente pulso en pista de los dos equipos. Durante los siguientes cinco minutos, ocurrió lo contrario. El Valencia Basket bajó inconscientemente la guardia y los de Pablo Pin se desmelenaron un parcial de 20-3 hasta el final del tercer periodo (52-67). La clave para no complicarse el plácido triunfo era dar un estirón en el inicio del último cuarto y así ocurrió con un 0-5 de inicio (52-72) que dejó claro que la victoria se iba a facturar hacia Valencia. «Excepto los primeros minutos que estuvimos poco consistentes en el rebote defensivo hemos estado bien recuperando jugadores como De Larrea o Ojeleye que ha pasado una mala semana. Nos vamos con buenas sensaciones de estos dos jugadores porque el partido les ha ido bien y hemos estado acertados en el tiro», analizó Pedro Martínez tras la victoria antes de restarle importancia al desgaste acumulado en los últimos días por culpa del calendario y del poco tacto de la ACB con equipo español que está disputando una semifinal europea: «Nadie se ha quejado de nada, ni del poco tiempo de preparación ni del viaje porque no queremos ser así. De lo único que nos quejamos es de las lesiones, nos duele más haber perdido a Sestina y el tema de Jones que esperemos que lleguen al miércoles. Por el resto de cosas nos adaptamos y ya está, nadie del equipo ni el club nos hemos quejado por cosas que tienen que ver con la competición y que por mucho que te quejes no te va a servir para nada».

