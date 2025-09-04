¿Por dónde se televisarán los partidos del Valencia Basket en la Liga Endesa?

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

La temporada 2025-2026, la del estreno del Roig Arena para el Valencia Basket, llegará de la mano de un giro total en los derechos televisivos de la Liga Endesa. La competición ha confirmado este jueves que termina su relación con Movistar Plus para aliarse con DAZN. La plataforma de streaming deportivo adquiere los derechos para emitir todos los partidos de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey para las próximas cinco temporadas. El acuerdo también contempla la emisión de los campeonatos durante cinco temporadas en los países y territorios de Estados Unidos, MENA (Oriente Medio y Norte de África), Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Canadá, Australia, Taiwán y Japón, así como a partir de la temporada 2026-27 en Alemania y Austria.

La cobertura arrancará con la Supercopa Endesa 2025 de Málaga, que se celebrará en Málaga los próximos 27 y 28 de septiembre y donde participará el Valencia Basket, y la plataforma emitirá en exclusiva la Copa del Rey, que tendrá lugar en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero de 2026. Los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos en directo y a la carta, junto a contenido exclusivo, entrevistas, resúmenes y programas especiales centrados en los equipos y jugadores protagonistas de cada jornada. Asimismo, como parte del acuerdo, DAZN ofrecerá cada jornada un encuentro de la Liga Endesa en abierto.

La plataforma lanzará un plan específico para los aficionados del baloncesto, que ofrecerá acceso a todos los partidos de la ACB en directo y bajo demanda. Esta propuesta se podrá disfrutar por 9,99 euros al mes en la modalidad anual de pago fraccionado, 14,99 en modalidad mensual o por 109,99 en modalidad anual con pago único. Por su parte, los usuarios del plan Premium de DAZN tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional. En el caso del Valencia Basket los aficionados que quieran seguir todos los partidos tendrán que hacer cuenta puesto que la Euroliga se seguirá emitiendo por Movistar Plus esta temporada.