Taylor y Sako serán los dos primeros refuerzos del Valencia Basket en el estreno del Roig Arena

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 16:00 Comenta Compartir

El cierre de la temporada tan tardío, el ganador de la ACB no ha llegado hasta el 25 de junio, ha obligado al Valencia Basket ... a trabajar en paralelo en todo lo que se pudiera avanzar en la planificación de la plantilla desde que el Board de la Euroliga tomó la decisión de que el taronja sería uno de los 20 equipos no sólo para la siguiente temporada sino hasta 2028. Eso ocurrió el 29 de mayo. Desde entonces, y con la seguridad para poder avanzar en el trabajo que da el tener confirmado al entrenador que seguirá al frente del equipo, se comenzó a diseñar el esbozo de plantilla que, ahora, se tiene que ir puliendo con las salidas y entradas. De momento, lo que está claro es que los dos primeros fichajes de la primera temporada en el Roig Arena, que confirman también dos salidas, serán Neal Sako y Kameron Taylor. El pívot francés abonó su cláusula de corte para equipos de Euroliga para fichar por el Valencia Basket, tal y como anunció Tony Parker. Un desliz, por cierto, que no ha gustado en las oficinas de la Fonteta. Allí siguen estando.

El mismo movimiento ha ocurrido en Málaga. Kameron Taylor, tal y como ha podido confirmar este periódico, ya ha comunicado al Unicaja que depositará antes del 30 de junio su cláusula de 800.000 dólares para rescindir su contrato. La fecha es clave, puesto que a partir del 28 de junio esa salida sube por encima del millón. Cuando deposite el dinero, firmara su contrato con el Valencia Basket y, como suele ocurrir en estos casos, se prorrateará ese pago en los años de contrato que se le firmen al alero. Taylor cubrirá el hueco que deja Semi Oyeleje, que ha firmado un contrato con el Estrella Roja y que dejará en las arcas de la entidad valenciana una cantidad cercana a los 400.000 euros en concepto de traspaso. Esa clave, que ha sido un traspaso y no un pago de cláusula, deja en evidencia que era un jugador por el club estaba dispuesto a escucha ofertas porque, con contrato hasta 2026, no se adaptó al estilo de juego de Pedro Martínez. La ficha de Sako será la que, con el perfil de 'ring protector' sustituya a Amida Brimah en la actual plantilla. Ese hueco en la actual plantilla será doble porque el Valencia Basket ya trabaja buscando destino a Ethan Happ, con contrato hasta 2026 y que no cuenta para el proyecto aunque se recupere de su lesión en el pie. Como no es un caso que sea prioritario, se dejará margen para que llegue alguna oferta en el mercado y si no ocurre se buscará un acuerdo con el jugador para rescindir el contrato. La temporada ha terminado para la entidad taronja con 17 jugadores con contrato, incluyendo a los cedidos Bozic y Millán Jiménez. Con ellos, también se buscará una salida con cualquiera de las fórmulas. El contador de jugadores con contrato para la temporada 26-27 comenzará con Álvaro Cárdenas, que jugará cedido en el Peristeri, y ahora el club se centra en dar las bajas para comenzar a conformar una plantilla larga, de al menos 14 jugadores, para afronta la Euroliga más dura de la historia y mantener el máximo nivel en la ACB, donde es el actual subcampeón, en una Copa del Rey donde será el equipo anfitrión en el Roig Arena y también se disputará la Supercopa en Málaga. Hay tres decisiones clave que el Valencia Basket tiene que tomar, puesto que la renovación de López-Arostegui está encaminada tal y como desveló el propio jugador en LAS PROVINCIAS antes de comenzar la final de la ACB, con Stefan Jovic, que acaba contrato, y con dos jugadores que tienen contrato hasta 2026 pero que la temporada ha dejado sobre la mesa que han tenido problemas de adaptación con el modelo de juego, por motivos distintos, como son Chris Jones y Nate Sestina. Con los dos, el club está encantado con su ética de trabajo pero ahora se trata de conformar las mejores piezas para el estilo con el que quiere seguir evolucionando el proyecto de Pedro Martínez. Ahí entra Yankuma Sima- Un jugador que conoce el entrenador desde su etapa en Manresa, que el pasado verano fue imposible su fichaje y que ahora se disputan su contratación, como ha podido confirmar esta redacción, con el Barça de Joan Peñarroya. También hay que decir si se ejecuta la extensión de contrato con Joel Soriano y, si se hace, si se cuenta con él en esa plantilla larga o se le cede un año para que crezca, ha apuntado grandes maneras en sus pocas semanas con el equipo, teniendo más minutos. Con Jean Montero se está ultimando una ampliación de contrato hasta 2028, que le convertiría en el jugador mejor pagado de la actual platilla, hasta 2028 también tiene contrato De Larrea. que ha renunciado al Draft de la NBA para seguir creciendo en Valencia, hasta 2027 tienen contrato Jaime Pradilla, Josep Puerto y Brancou Badio y hasta 2026 Costello y Reuvers. Con todos ellos, el club cuenta con sus servicios aunque es cierto que el mercado puede traer alguna oferta y todos tienen cláusulas de salida en vigor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión