Strelnieks y Colom, opciones para cerrar el puesto de base en el Valencia Basket Colom anota una bandeja ante Turquía. / feb/ alberto nevado La entidad taronja hace oficial la renovación de Guillem Vives hasta 2021 y puede ampliar el acuerdo un año más JUAN CARLOS VILLENA Sábado, 22 junio 2019, 00:55

El Valencia Basket y Guillem Vives llegaron a un acuerdo el pasado lunes, tal y como informó este periódico, que el club hizo oficial ayer una vez que estaba sellada toda la documentación. El catalán seguirá vistiendo de taronja hasta junio de 2021 con opción a ampliar a 2022. Si eso ocurre, serían ocho temporadas en la entidad de la Fonteta. Cifras muy serias si tenemos en cuenta que Rafa Martínez se ha despedido como una leyenda con once. La ampliación de su contrato tiene muchas lecturas. Todas positivas. El Valencia Basket quiere seguir contando con el mayor número de jugadores del bloque que ganó la ACB en 2017 (junto a Vives siguen Van Rossom, San Emeterio, Sastre, Dubljevic y Tobey que formaba parte de la plantilla aunque no jugó la final) en un movimiento donde el club demuestra, Mulero y Ponsarnau han sido clave, que se creen al jugador.

En sus primeras palabras tras su renovación, Vives se mostró muy ambicioso teniendo en cuenta que el Valencia Arena no estará construido, si todo va bien, hasta el inicio de la temporada 2022-2023 y no entra por tanto en su actual contrato: «Estoy muy contento por seguir aquí, es lo que las dos partes queríamos. Me encantaría vivir lo que será el nuevo pabellón y seguir como estamos haciendo para luchar por títulos, disfrutando en la cancha como estoy haciendo y representar al Valencia Basket. Estoy contento por cómo ha confiado en mí el club y se lo voy a devolver en la pista».

La planificación de la plantilla de 14 para la exigente próxima temporada, donde Sergi García volverá a salir cedido por deseo de las dos partes, está configurada con 5 jugadores interiores y 3 en cada una de las posiciones exteriores. En el base, con Van Rossom y Vives ya seguros, el Valencia Basket busca un jugador para cerrar la posición tras la marcha, sólo resta la confirmación oficial, de Diot. El perfil que se busca es el de un director de juego que pueda asumir el rol de titular, el que tenía el francés cuando renovó, y con experiencia para afrontar el doble reto de la Euroliga y la Liga Endesa, en lo que va a ser la temporada más exigente de la historia del club.

En la primera lista que maneja la entidad, siempre abierta con las novedades que pueda ofrecer el mercado, aparecen los nombres de Quino Colom y Janis Strelnieks. Los dos cumplen el perfil. El andorrano, que cumple 31 años en noviembre, es uno de los grandes tapados del mercado puesto que su presencia en el exótico Bahçesehir, donde ha promediado 15,6 puntos y 6 asistencias en la Liga Turca, no ha frenado el evidente salto en su carrera en los últimos años donde ha sido clave en el billete para el Mundial de España en las dos últimas campañas de ventanas FIBA. Contando los partidos ante los equipos de Euroliga, ha promediado 19 puntos y 6,5 asistencias en los dos partidos ante el Fenerbahce y 15,5 puntos y 7 asistencias frente al Efes. Por su parte, el letón, que cumple 30 años en septiembre, se ha consolidado en la rotación del Olympiakos de Spanoulis, demostrando que es un jugador de nivel Euroliga. En la pasada edición promedió 8,8 puntos y 8,3 valoración. El Valencia Basket busca en el mercado de bases liderazgo y experiencia para su proyecto.