Sorteo duro en la Euroleague Women para el Valencia Basket

Es cierto que los calendarios se hacen más o menos duros según el transcurrir de la temporada pero cuando se hace un sorteo, la única ... forma de analizarlos es con el potencial objetivo de los equipos. Para el Valencia Basket, en una Euroleague Women que se parte por la mitad hasta los cuartos de final, el camino que quedó este miércoles definido en Munich hacia la Final Four de Zaragoza le obligará a apretar desde el inicio para evitar cualquier susto que le deje fuera de juego antes de los cruces del play-inn donde sólo quedarán 8 equipos de los 21 sorteados.

El equipo taronja está encuadrado en la parte baja del cuadro y en la primera fase, el Grupo C, se medirá contra el Fenerbahce, el Olympiacos y el ganador de la previa entre el DVTK húngaro y el Lublin polaco. Teniendo en cuenta que los resultados de los tres clasificados para la segunda fase contarán, la presencia de las de Estambul ya es de por sí un factor. Tras el golpe de la pasada Final Four, donde cayeron en semifinales, repetirán como la mejor plantilla de la Euroliga con el seleccionador nacional Miguel Méndez en el banquillo y un elenco de estrellas con Emma Messeeman, Sevgi Uzun, Julie Allemand Jonquel Jones, Iliana Rupert, Dominique Malonga, Megan Gustafson o Monique Billings. El equipo griego, con Ciera Johnson como gran fichaje, mientras que en caso de clasificarse el Lublin, Laura Gil visitará Valencia.

En caso de clasificarse para la segunda fase, lo contrario sería un golpe duro, los tres rivales que esperan obligarán a no bajar el pistón para aspirar a las dos primeras plazas que se aseguran el pase a la Final Six. El grupo taronja se cruzará con los tres clasificados del Grupo D, con el Mersin, el Landes francés, el ganador de la previa entre el Casademont Zaragoza y el Brno checo y el que supere el cruce entre el Reyer Venezia y el Estrella Roja. Es decir, el equipo turco que le eliminó en la semifinal de la pasada edición y que aún no tiene definida su plantilla pero que seguirá siendo de las caras de Europa. A partir de ahí, el grupo puede ser el de la muerte si se clasifican el Zaragoza (con Ornella Bankole, Veronika Vorackova, Nadia Fingall, Carla Leite, Aminata Gueye, Mariona Ortiz o Helena Pueyo) y el Venezia de Ivana Dojkic, Joyner Holmes, Kaila Charles o las extaronja Stephanie Mavunga y Bernadett Hatar. Sin duda, un camino duro hasta la fase final del Príncipe Felipe.

En la otra parte del cuadro, el Grupo A estará compuesto por el USK Praga que defiende el título, el Spar Girona, el Gdynia polaco y el ganador de la previa en el Tango Bourges y el Kibirkstis Vilnius de Lituania. En el Grupo B competirán el Beretta Famila Schio italiano, el Sopron Basket de Hungría, el Flammes Carolo Basket francés y el ganador de la previa entre el Galatasaray de Estambul y el ACS Sepsi rumano.

Aunque el calendario podría sufrir alguna modificación, si se confirman las dos primeras jornadas que la FIBA anunció ayer en la página oficial de la Euroleague Women el inicio de la competición ya marcará la dureza para el Valencia Basket. El miércoles 8 de octubre, el Roig Arena vivirá su primer partido en el torneo con la visita del Olympiacos mientras que en la segunda jornada, el 15 de octubre, las taronja visitarán al Fenerbahce.