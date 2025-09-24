Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Víctor Luengo, Yankuba Sima y Carlos González, de Movistar, en la presentación. L. Bermejo

Sima: «El Valencia Basket tiene una Supercopa y estamos a dos partidos de conseguir otra»

El nuevo jugador taronja reconoce que será especial que coincida su primer partido oficial con su nueva camiseta con el regreso a Málaga y se pone deberes: «Hay que estar muy concentrados y tendré que quitar la parte emocional y ver lo que hay enfrente que es un título»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:48

Yankuba Sima fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Valencia Basket en la tienda Movistar cercana al Ayuntamiento de Valencia. Ahora que se acerca ... la Supercopa, para los más supersticiosos, en el mismo lugar que fue presentado Txus Vidorreta como técnico taronja en 2017. El único año en el que los valencianos ganaron el título que buscarán desde el sábado en Málaga. Carlos González, en representación de Movistar, dio la bienvenida al internacional español: «Estamos muy contentos de seguir vinculados al Valencia Basket. Comenzamos en la 16-17, que fue una temporada de éxitos para el club, y seguimos con el mismo compromiso y sentimiento de siempre. Los valores del Valencia Basket, de superación y esfuerzo, los compartimos en Telefónica. Estamos muy orgullosos del Roig Arena que es un ejemplo de lo que puede dar la iniciativa privada a la sociedad».

