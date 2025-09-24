Sima: «El Valencia Basket tiene una Supercopa y estamos a dos partidos de conseguir otra»

Yankuba Sima fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Valencia Basket en la tienda Movistar cercana al Ayuntamiento de Valencia. Ahora que se acerca ... la Supercopa, para los más supersticiosos, en el mismo lugar que fue presentado Txus Vidorreta como técnico taronja en 2017. El único año en el que los valencianos ganaron el título que buscarán desde el sábado en Málaga. Carlos González, en representación de Movistar, dio la bienvenida al internacional español: «Estamos muy contentos de seguir vinculados al Valencia Basket. Comenzamos en la 16-17, que fue una temporada de éxitos para el club, y seguimos con el mismo compromiso y sentimiento de siempre. Los valores del Valencia Basket, de superación y esfuerzo, los compartimos en Telefónica. Estamos muy orgullosos del Roig Arena que es un ejemplo de lo que puede dar la iniciativa privada a la sociedad».

Por su parte Víctor Luengo, director de relaciones institucionales del Valencia Basket, destacó el patrocinio de Movistar como partner tecnológico del club. Más aún en una temporada donde se ha dado el salto al Roig Arena y esa es una de las partes más importantes a nivel de conectividad. Sobre Sima destacó «que a sus 29 años tiene una trayectoria consolidada en la Liga Endesa. Ahora tiene el reto de la Euroliga formando parte de un juego interior donde hemos buscado jugadores móviles y con presencia física y atlética. Coincidió tres temporadas en Manresa con Pedro Martínez, donde hizo los mejores números de su carrera».

En sus primeras palabras como jugador taronja, el de Girona quiso «dar las gracias al Valencia Basket por permitirme formar parte del proyecto. Han apostado por mí, es algo que valoro mucho, y trataré de estar a la altura» para dejar claro lo que supone para él esta nueva etapa: «Es mi primera oportunidad en la Euroliga y es un reto ilusionante. Estoy muy emocionado y contento de estar aquí. La gente ha sido muy cariñosa conmigo y tengo ganas de que empiece la temporada». Caprichos del destino, su debut en partido oficial con los del Roig Arena será este sábado en Málaga y ante el Unicaja, en la semifinal de la Supercopa: «Va a ser un partido especial porque en el Unicaja estuve dos temporadas y media y viví muchas cosas y éxitos en el club. Es un lugar especial. El primer partido oficial es para competir por un título, hay que estar muy concentrados y tendré que quitar la parte emocional y ver lo que hay enfrente que es un título. El Valencia Basket tiene una Supercopa y estamos a dos partidos de conseguir otra. Es una oportunidad muy bonita y vamos a tratar de aprovecharla».

«Me considero un jugador que se siente cómodo corriendo el campo. Es lo que me pide Pedro Martínez y estoy contento con el rol con el que he venido al equipo», manifestó sobre un entrenador al que conoce muy bien de su etapa en Manresa: «Voy a dar lo que los compañeros necesiten de mí. Tengo ese orgullo de defender, jugar por encima del aro o rebotear. Creo que puedo encajar bien. Con respecto a Manresa, el estilo de juego es similar al que teníamos allí con Pedro. Es muy dinámico, jugar a posesiones cortas, correr y tener la iniciativa en ataque. Se van tocando cosas, en defensa y ataque, pero es bastante similar».

Sima demostró ser un veterano al sortear la pregunta de los objetivos que siempre sale en una presentación. «No nos queremos marcar expectativas sino trabajar todos los días con mucha humildad e intentar mejorar», declaró. De manual de rueda de prensa. Eso sí «a la misma vez queremos ser ambiciosos porque el Valencia Basket es un club muy ambicioso. Hay que trabajar sabiendo que vamos a jugar competiciones muy exigentes y a la misma vez no ponernos techo». Su fichaje elevó a cinco los jugadores taronja que disputaron el Eurobasket con España. Algo que le sirvió para adelantar la adaptación: «Durante el verano hemos hablado mucho del club y la ciudad, me han ayudado mucho a adaptarme, a cualquier duda que tenía sobre el club o experiencias que han tenido aquí. Me han ayudado a adaptarme más rápido».