El entrenador del Valencia Basket Rubén Burgos: «El formato está bien planteado, no creo que se noten los días de descanso para el viernes»

El Valencia Basket femenino afronta la primera Final Six de su historia en la EuroLeague Women, y mañana mismo las taronjas disputan esa semifinal sin ... conocer todavía a su rival. Rubén Burgos compareció en la rueda de prensa previa al partido del viernes, apuntando cómo llegan y todos los detalles de esta cita tan importante.

«Llegamos con mucha ilusión para una cita que es chula y por la que sentimos orgullo, porque es algo importante tener participación en esta Final Six. Esto es un paso importante, sobre todo en un año en que se organiza relativamente cerca de Valencia, y así la afición puede apoyarnos. Creo que es un motivo de éxito para nuestra situación. Ha sido un formato de Euroliga muy exigente. Todos nuestros rivales han ganado títulos, y nosotros vamos como aspirantes, no con el cartel de favoritas, sobre todo viendo las plantillas que hay. Los rivales a batir son Mersin y Fenerbahçe; seguramente veremos esta noche quién será el rival entre ellos. Veremos cómo estamos en el partido de semifinales. Hemos estado con Alicia Flores y Alina, que se ha incorporado a los entrenamientos tras superar su situación personal, y veremos si Vitola puede llegar a ayudarnos al final. Queralt se vendrá a apoyarnos a Zaragoza», afirmaba el técnico taronja.

Sobre el nivel de Alina y Yagupova y sus situaciones:

«Todo depende del equipo, de la conexión de las compañeras, del staff, de las situaciones personales, y cada uno lo gestiona lo mejor que puede. Creo que es fácil entenderla y ponerse en su lugar, porque para ella es difícil. Siento admiración por cómo se está portando día a día. Se siente arropada y querida en el club, y yo le brindo mi admiración como deportista y persona. Hoy ha entrenado, y seguro que tirará de experiencia y personalidad. Necesitamos a todas, dentro y fuera de la pista», afirmaba Rubén Burgos.

Seguir haciendo historia en el club

«En mi cabeza no había nada más que ayudar a conseguir el ascenso. Lo conseguimos, y la plantilla fue creciendo con el objetivo de la permanencia. En ese momento, en mi cabeza estaba entrar en Europa, y lo conseguimos. Estamos escribiendo la página de la historia. Tenemos que ir partido a partido para poder soñar. No nos conformamos, siento orgullo, pero nosotros queremos un poquito más, en cuanto a ganas de ver qué podemos hacer. Dar un pasito más o escribir una página más», decía el entrenador del Valencia Basket.

Reto muy grande: cómo se gestiona esto ante rivales como Fenerbahçe y Mersin

«Si miramos plantillas y trayectorias, en la Euroliga más todavía. Nos da tranquilidad y conocimiento que tengan títulos en su palmarés. Lo afrontamos con naturalidad y normalidad desde el día a día. Hemos trabajado en el día a día. Claro que tienen muchas fortalezas, son top mundiales. Si conseguimos minimizar sus virtudes, podremos tener un final ajustado, y es lo que queremos. Ellos tienen dos jugadoras top en cada posición. Mersin llega muy meritoriamente a la Final Six, con mucha versatilidad. En cuanto a estilos, los dos equipos son muy diferentes. Veremos quién se impone de ellos dos. Y eso nos tiene que aportar solidez y confianza», afirma el técnico.

Llevan 8 días sin jugar. ¿Se notará la ventaja física?

«El formato está bien planteado. No creo que se noten los días de descanso para el viernes. A diferencia de la Copa de la Reina, que se juega en tres días, aquí siempre hay día de descanso. Se puede notar de cara a una hipotética final, viniendo de tres partidos en lugar de dos. No creo que se note demasiado para el viernes, pero esto es hablar por hablar. Eso pasa hasta en los Juegos Olímpicos, y no pasa nada», afirma el técnico del Valencia Basket.