El Roig Arena se viste de gala para celebrar el primer partido femenino de su historia El Valencia Basket recibe al IDK Euskotren este domingo a las 12:30 horas en la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa. Será una matinal con muchas sorpresas y la actuación del mago Yunke

Juan Carlos Villena Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 19:53 Comenta Compartir

El Roig Arena vivirá otro día especial con el Opening Day del primer partido de baloncesto femenino de su historia. A partir de las 11: ... 45 horas empezará el show en la pista con el mago Yunke como maestro de ceremonias hasta las 12:30, donde volará el balón por primera vez en el partido que enfrentará al Valencia Basket contra el IDK Euskotren en la segunda jornada de la Liga Femenina. «Nos sentimos muy afortunados y agradecidos de arrancar este camino en el Roig Arena. Un camino que ya empezó la semana pasada de forma exitosa el equipo masculino y que ahora nosotras también queremos vivir junto a nuestra afición, que respondió de excelente manera en la campaña de abonos. Intentaremos estar a la altura de la instalación de la que disfrutamos gracias a nuestro mecenas Juan Roig», valoró ayer Rubén Burgos. Para la cita, donde las taronja buscarán la primera victoria liguera tras el tropiezo en el arranque en Ferrol, la gran novedad será la recuperación de Elena Buenavida.

La previsión de lluvia ha obligado a que todas las acciones de la previa se celebren dentro del propio Roig Arena. Hasta que empiecen los actos oficiales a las 11:45 horas, todos los asistentes contarán con animación en la zona interior del Arena tematizada con el mundo de la magia. Para esa hora, comenzarán los actos previos que estarán conducidos por el Mago Yunke y en el que se podrá disfrutar de un viaje por el mundo del Valencia Basket hasta acabar con las presentaciones y el partido. Una vez finalice el encuentro, todos los espectadores podrán disfrutar de la magia final del Mago Yunke, con el número especial que cerrará este día para la historia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión