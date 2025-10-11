Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las jugadoras del Valencia Basket, durante un entrenamiento. vbc

El Roig Arena se viste de gala para celebrar el primer partido femenino de su historia

El Valencia Basket recibe al IDK Euskotren este domingo a las 12:30 horas en la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa. Será una matinal con muchas sorpresas y la actuación del mago Yunke

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:53

El Roig Arena vivirá otro día especial con el Opening Day del primer partido de baloncesto femenino de su historia. A partir de las 11: ... 45 horas empezará el show en la pista con el mago Yunke como maestro de ceremonias hasta las 12:30, donde volará el balón por primera vez en el partido que enfrentará al Valencia Basket contra el IDK Euskotren en la segunda jornada de la Liga Femenina. «Nos sentimos muy afortunados y agradecidos de arrancar este camino en el Roig Arena. Un camino que ya empezó la semana pasada de forma exitosa el equipo masculino y que ahora nosotras también queremos vivir junto a nuestra afición, que respondió de excelente manera en la campaña de abonos. Intentaremos estar a la altura de la instalación de la que disfrutamos gracias a nuestro mecenas Juan Roig», valoró ayer Rubén Burgos. Para la cita, donde las taronja buscarán la primera victoria liguera tras el tropiezo en el arranque en Ferrol, la gran novedad será la recuperación de Elena Buenavida.

