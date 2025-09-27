Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial
Hind Ben Abdelkader, celebrando junto a sus compañeras del Valencia Basket, ante el Perfumerías Avenida en la semifinal de la Supercopa. FEB

El rodillo taronja no perdona

Las chicas de Rubén Burgos barren al Perfumerías Avenida y el femenino taronja cumple con su condición de favoritas, accediendo a una nueva final de la Supercopa

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:17

El Valencia Basket femenino impuso su favoritismo en el duelo de semifinales de la Supercopa ante Perfumerías Avenida (70-75), y jugará este domingo ... la gran final a partir de las 17 horas, ante el ganador del duelo entre Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis (que se disputa este sábado, a partir de las 20 horas). Las chicas de Rubén Burgos pelearán por el primer título de la temporada 2025-26 en Huesca, con el objetivo de defender la corona obtenida el año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  2. 2 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  3. 3 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  4. 4 Una red empleaba una gasolinera de Silla y empresas valencianas para vender gasolina adulterada
  5. 5

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  6. 6 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  7. 7

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  8. 8

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  9. 9 El precio de la luz da un respiro hoy sábado con tramos por debajo de los 10 euros/MWh: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
  10. 10 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El rodillo taronja no perdona

El rodillo taronja no perdona