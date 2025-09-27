El rodillo taronja no perdona

El Valencia Basket femenino impuso su favoritismo en el duelo de semifinales de la Supercopa ante Perfumerías Avenida (70-75), y jugará este domingo ... la gran final a partir de las 17 horas, ante el ganador del duelo entre Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis (que se disputa este sábado, a partir de las 20 horas). Las chicas de Rubén Burgos pelearán por el primer título de la temporada 2025-26 en Huesca, con el objetivo de defender la corona obtenida el año pasado.

El Perfumerías, el gran rival de los últimos años del Valencia Basket, arrancaba una temporada diferente, ya que tras quedarse fuera de la Euroliga, revolucionó su plantilla, algo de lo que se aprovechó el conjunto taronja, un equipo mucho más hecho y que se conoce mejor. Las de Salamanca tuvieron un inicio potente, poniéndose rápidamente por delante, pero las valencianas no permitían que se marcharan en el electrónico, llegando a recuperar la desventaja y finalizando el primer cuarto por delante (18-20).

Perfumerías Avenida Soriano (9), Meyers (6), Vilaró (14), Djaldi-Tabdi (8) y Cave (12) —cinco inicial— Zellous (14), Stoupalova (4) y Spreafico (3). 70 - 75 Valencia Basket Romero (3), Buenavida (5), Atkinson (3), Araujo (4) y Alexander (2) —cinco inicial— Abdelkader (22), Fam (12), Carrera (11), Lekovic (10) y Casas (3). Parciales 18-20, 13-26 (31-46); 15-13 (46-59) y 24-16 (70-75).

Árbitros Daniel Checa, Jorge Baena y Cristina Adán.

Ya en el segundo parcial, el equipo dirigido por Rubén Burgos puso el pie en el acelerador y sacó a pesear su rodillo anotador, abriendo una brecha de dobles dígitos que se le hacía cuesta arriba al Perfumerías. Los lanzamientos exteriores de las jugadoras del Valencia Basket penalizaban en gran medida a la frágil defensa salmantina, que sufría en las coberturas de la jugadora libre tras el bloqueo y continuación. Elena Buenavida y Raquel Carrera se mostraron especialmente cómodas en el aspecto anotador, al igual que una de las nuevas incorporaciones, Hind Ben Abdelkader. La belga llegó a anotar hasta tres lanzamientos de triple antes del descanso, ayudando en gran parte a poner a su equipo por delante con un segundo parcial en el que se dobló al Perfumerías y a disfrutar de una ventaja de 15 puntos en el entretiempo (31-46).

En el tercer cuarto, el Valencia Basket siguió aplicando el mismo plan de partido, atacando las defensas del Perfumerías a base de lanzamientos exteriores, que esta vez no entraban. Eso, sumado al acierto ofensivo de las salmantinas tras el paso por los vestuarios hizo que la ventaja del equipo del Roig Arena se fuese reduciendo con un parcial de 15-3 para el Avenida, llegando a ponerse a tres puntos con el 46-49. Ante el atasco ofensivo, las de Rubén Burgos centraron sus esfuerzos en el juego interior, encontrando a la joven Awa Fam como referencia anotadora para volver a abrir brecha en el marcador con un parcial de 0-10 y llegar así al último cuarto con un 46-59.

En el cuarto parcial, la tarea era simple, había que mantener la ventaja y no volver a permitir que el Perfumerías se acercara en el marcador, mientras Burgos insistía en un tiempo muerto en encontrar liberada a Awa Fam. Las salmantinas no vendían barata su derrota y seguían apretando a las taronja, que jugaban con el tiempo a su favor. Pero el acierto de Vilaró volvió a poner al Perfumerías a una posesión de distancia en los últimos minutos. Y ahí apareció de nuevo Abdelkader, que con una jugada individual espectacular, cerró el partido y disipó las dudas para sellar el pase taronja a la final de la Supercopa un año más.