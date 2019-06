«Cuando me retire me gustaría entrenar a los niños en L'Alqueria» Dubljevic lucha con Ayón por un rebote durante el segundo partido de la semifinal. / ACBPhoto / E. cobos Bojan Dubljevic no tira la toalla del playoff ni la posibilidad de que Rafa Martínez renueve: «Aún puede dar más, en la pista y en el vestuario» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 10 junio 2019, 00:07

Bojan Dubljevic simboliza el momento en el que el Valencia Basket ha llegado al tercer partido de la semifinal de la Liga Endesa frente al Real Madrid. En el segundo duelo de la serie aguantó mientras tuvo gasolina en un deposito cercano a la reserva.

-Es un buen momento para ponderar que este año la ciudad ha celebrado dos títulos de dos de sus equipos más representativos.

-Ganar títulos es muy difícil y por eso es muy bonito ver a una ciudad celebrarlos. Este año hemos tenido el orgullo de dar dos para Valencia, uno el nuestro en la Eurocup y el del Valencia en la Copa del Rey después de once años sin ganar un título ante el mejor equipo del Mundo. Creo que el deporte valenciano está viviendo un gran momento.

-¿Aún es posible soñar con la Liga?

-En 2017 me dijeron loco por decir que íbamos a ganar la Liga. Es cierto que ahora mismo lo tenemos muy difícil pero la temporada no se ha acabado. Sabemos lo que significa el playoff, la eliminatoria contra el Unicaja fue durísima y el inicio contra el Real Madrid también.

-Lo que ha quedado claro es que al equipo se le ha hecho muy larga la semana de cinco partidos.

-Llegamos al playoff en un buen momento de forma, habiendo ganado muchos partidos seguidos en el último tramo de la Liga Regular, pero es cierto que ahora hemos jugado muchos encuentros en la última semana. Ahora la semifinal viene a la Fonteta y eso siempre nos motiva para jugar. Ya sabíamos que iba a ser muy difícil porque el Real Madrid está a un nivel muy fuerte.

-Tiene contrato hasta 2020 pero da la impresión de que ya no se le pregunta por su futuro porque todo el mundo lo tiene claro.

-Me gusta que ya no se me pregunte sobre mi futuro porque todo el mundo sabe que quiero seguir jugando en el Valencia Basket. Ha pasado un año más y mi pensamiento sigue siendo el mismo. Esta es mi casa, todo lo que tengo está aquí y no necesito pensar en mi futuro.

-¿Piensa en el mundo después del baloncesto?

-Cuando me retire me gustaría entrenar a los niños en L'Alqueria. Vivir en Valencia es una opción que contemplo claramente.

-¿Está preparado para el adiós casi seguro de Rafa Martínez?

-Rafa Martínez es una leyenda y cuando se habla del Valencia Basket en España todo el mundo piensa en él. Es un ejemplo para todos, como jugador y como persona. Siempre va a ser mi capitán. Cuando llegué a Valencia fue el primero que me ayudó en todo y ha seguido pasando todos estos años con los jóvenes. El mejor premio será ver su camiseta en el techo de la Fonteta pero no hay que pensar aún en que no va a seguir porque aún puede dar mucho más. Es un jugador que puede ayudar no sólo en la pista sino en el vestuario, es un capitán de verdad.

-¿Le gustaría compartir el taronja con De Colo?

-Claro que sí, es uno de los mejores jugadores de Europa. Son cosas que no dependen de nosotros pero ojalá que pudiera venir.

-¿Tiene ganas de firmar una temporada de Euroliga con el Valencia Basket sin sobresaltos?

-Siempre nos ha pasado algo raro en las temporadas de Euroliga y tengo muchas ganas de que llegue la próxima temporada y volver a disputarla. Creo que vamos a tener una mejor participación y que nos vamos a quedar en ella a jugarla más años. No es posible ganarla el primero pero lo más importante es que el club logre jugarla muchos años y con ese crecimiento aspiraremos a ganarla. Uno de mis sueños pendientes es ganar la Copa del Rey con el Valencia Basket. Lo pasé muy mal después de perder la final contra el Real Madrid en 2017 y será de nuevo uno de mis objetivos.