Raquel Carrera: «Lo de combinar con la WNBA viniendo de lesiones es algo me tengo que replantear bien»

El crecimiento de Raquel Carrera está siendo tan exponencial en las últimas temporadas que es recurrente tener que consultar su ficha para darse cuenta que ... todavía estamos hablando de una jugadora de 23 años que cumplirá 24 el próximo 31 de octubre. Ahora, afronta su sexta temporada en el Valencia Basket convertida en la referente del cambio generacional en España y en el faro de la nueva hornada donde Awa Fam le está siguiendo los pasos. Compartirán equipo en el ilusionante curso del estreno del Roig Arena.

-¿Es una motivación extra que el foco les señale como el rival a batir, empezando por la Supercopa de Huesca?

-La Liga Femenina Endesa es muy competitiva, todos los equipos quieren ganar y es una motivación extra de motivación defender ese título y el de la Supercopa. Hay que combinar todo y también el saber que todos los equipos van a querer ganarte para optar en este caso a un título. Pasará en la Supercopa y también en la Liga que es muy larga, con muchos partidos y que pueden pasar muchas cosas.

-¿Con qué retos afronta esta nueva temporada de taronja?

-Con ganas y con ilusión. Es una temporada más formando parte del Valencia Basket y estoy muy contenta con el equipo que se ha renovado con respecto al año pasado pero manteniendo esa estructura que llevamos durante unos años.

-¿Lo más complicado es mantenerse arriba y puede ayudar haber blindado el bloque?

-Creo que tenemos un equipo competitivo, que todas vamos a querer optar a ganar los títulos y creo que las que llegan nuevas también ven en nosotras esas ganas de revalidar, en este caso, el título de la Supercopa que es el primero que tenemos.

-Awa Fam nunca ha escondido que tuvo es usted a una referente. ¿Su crecimiento es el mejor ejemplo de que el cambio en España es intergeneracional?

-Ahora mismo eso se nota en la selección y en el Valencia Basket. Esos cambios generacionales hacen que cada vez más jugadoras jóvenes vayan saliendo en poco espacio de tiempo, como Awa Fam o Elena Buenavida, que se juntan con otras que salimos un poco antes pero que también nos queda mucho recorrido. Sabemos que son grandísimas jugadoras y que me tengan como referente es un honor.

-Eso hace que las que están un poco por arriba en el escalón generacional se puedan dormir porque lo que viene apretando es tremendo.

-Creo que eso al final está bien porque vamos a hacer un equipo en el que todas vamos a competir y eso también será gracias a esas generaciones que vienen apretando.

-La temporada es muy larga y con muchos retos. Me imagino que uno de ellos está en la Euroleague Women y el intento de acceder a la primera final.

-Es una competición muy complicada. Ojalá podamos volver a jugar otra Final Six y estar ahí compitiendo por optar a algo más pero sabemos que es algo complicado porque los equipos que juegan en Euroleague son los mejores equipos de Europa y es complicado.

-¿El ejemplo de Iyana Martín o Awa Fam de quedarse a seguir formándose en España renunciando a la NCAA es un ejemplo importante para las niñas de Valencia que vayan a leer esta entrevista?

-Sí. Al final llega un momento en el que tienes que escoger entre dos caminos y es complicado. Para la Liga Femenina siempre es bueno que se queden aquí cuantas más jugadoras mejor. Creo que la Liga cambió cuando empezaron a venir más jugadoras españolas que estaban fuera, como Ouviña o Queralt Casas. A todas nos gusta estar en casa y que la Liga Femenina suba de nivel hará que cada vez más jugadoras opten por quedarse aquí.

-¿En los años que lleva en el Valencia Basket ha notado esa subida de nivel de la Liga?

-Sí, se nota. Cada año creo que la Liga va mejorando. Todos los equipos ponen un poquito más de su parte y eso está muy bien. Creo que el Valencia Basket ha sido unos de los pioneros entre los equipos que tienen equipo en la ACB en apostar por el deporte femenino. Está muy bien que el resto de clubes también apuesten por ello.

-¿A nivel personal qué quiere aportar esta temporada a su repertorio amplio de juego que ya tiene?

-Creo que, al final, la clave es siempre mejorar en todos los aspectos del juego. Por ejemplo el en tiro exterior, es cierto que lo he mejorado pero siempre se puede mejorar más. Todo puedes hacerlo mucho mejor, puedes mejorar movimientos... todo. Entonces creo que debo seguir mejorando cada año un poquito más.

-El reto de la WNBA siempre está ahí. ¿Tiene en la cabeza cómo combinar en un futuro competir allí y con el Valencia Basket?

-El reto está ahí pero al final es duro. Sabemos que las ligas son largas, que se compiten muchos partidos y cuando no paras nunca al final el cuerpo se desgasta. Lo de combinar con la WNBA viniendo de lesiones es algo me tengo que replantear bien. Es algo que hay que pensar pero es complicado. Todas queremos jugar todo pero el cuerpo a veces te dice que pares un poquito, que es necesario. Estoy en ese momento