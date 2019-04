LAS PROVINCIAS celebra con la afición del Valencia Basket su participación en la final de la Eurocup La aficion del Valencia Basket celebra en La Fonteta la victoria del equipo en la final de la EuroCup 2014 LAS PROVINCIAS Jueves, 11 abril 2019, 00:51

La afición del Valencia Basket arropa al club taronja en todos sus partidos y una final de la Eurocup no iba a ser menos. Con la mitad de la final ganada el martes en la Fonteta, el Valencia Basket viaja a Berlín para sentenciar la competición y volver con la copa. Y con el club, viajarán también muchos aficionados para animar a su equipo en el Mercedes Benz Arena de Berlín.

En LAS PROVINCIAS queremos ser testigos de otro momento épico del Valencia Basket y su afición. Para celebrarlo, entregaremos una tablet Samsung Galaxy Tab A6 de 10,1 pulgadas, 32GB y Wifi, al autor o autora del mejor vídeo grabado en cualquiera de los momentos que forman parte de esta final: el primer partido en la Fonteta, el viaje a Berlín, la celebración de un punto en cualquiera de los partidos, el final de un partido... cualquier momento relacionado con la celebración de la Eurocup Finals 2019. Se premiará el vídeo más original o gracioso y será un jurado de LAS PROVINCIAS el encargado de otorgar esta distinción. El vídeo no debe durar más de dos minutos ni pesar más de 100 megas. Si tu vídeo pesa mucho, te proponemos un truco: envíalo por WhatsApp, guárdalo y luego súbelo aquí. La duración del concurso dependerá de si la competición se resuelve en Berlín o la semana que viene en la Fonteta. En cualquier caso, solo se admitirán vídeos hasta 48 horas después del final de la Eurocpup. Si es el viernes 12, hasta el lunes 15 y si es el lunes 15 hasta el miércoles 17 de abril.

Instrucciones para participar en el concurso:

1 - Graba tu vídeo

El vídeo tiene que reflejar un momento de celebración o simplemente mostrar cómo vive el aficionado cualquiera de los partidos del Valencia Basket en las Eurocup Finals 2019: un partido en la Fonteta o en el Mercedes Arena de Berlín, en casa viéndolo por la tele, celebrándolo por las calles de Berlín o recibiendo al equipo en el aeropuerto... vía libre para la imaginación. Por cierto, evidentemente, no se admitirán vídeos cuyo contenido incumpla las directrices de lo normalmente aceptado, esto es: vídeos con contenido sexual, homófobo, racista o que de alguna forma insulte a otros colectivos o personas. Consulta las bases del concurso aquí.

2 - Sube tu vídeo

Entra en la plataforma del concurso y sube tu vídeo. El archivo no debe superar los 100 megas ni los 2 minutos de duración. Si tu vídeo pesa más de 100 megas, tendrás que reducir el peso antes de subirlo. Hay muchos programas de compresión de vídeo, pero como truco fácil te aconsejamos que te lo enviés por WhatsApp y subas el vídeo que genera WhatsApp, que ya estára comprimido y pesará bastante menos que el original.

3 - Visualizar, compartir y esperar

Una vez subas tu vídeo, comprobaremos que cumple con las condiciones arriba mencionadas y entonces lo publicaremos. Esta acción no es inmediata, así que danos un poco de tiempo. Cuando se publique podrás compartirlo en tus redes sociales o mandárselo a tus amigos. Esto no condiciona ni ayuda a que resultes ganador o ganadora del premio, pero si compartes ese vídeo con nosotros, ¿por qué no lo vas a compartir con todos tus amigos de redes sociales? :)

Elección del ganador y entrega del premio

Como la duración del concurso dependerá de si la competición se resuelve en Berlín o la semana que viene en la Fonteta, la elección del ganador y la entrega del premio no tiene una fecha definida aún. Pero lo comunicaremos en lasprovincias.es y en nuestras redes sociales cuando seleccionemos al ganador o ganadora y contactaremos con él o ella para hacerle entrega del premio.