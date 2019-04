«Prefiero que la final sea a dos partidos, ganando o perdiendo» Martes, 9 abril 2019, 00:08

Aíto García Reneses mostró toda su habitual ironía para, de forma sutil, traspasar la presión de la final al Valencia Basket: «Decía el otro día en un chat de la familia que prefiero que la final sea a dos partidos, ganando o perdiendo. Si es ganando, mejor, aunque sé que eso es imposible o muy muy difícil. Si nosotros jugamos contra el Valencia o contra el Fenerbahçe eso no significa que no tengamos que estar haciendo nuestro cien por cien, y si haciendo nuestro cien por cien perdemos por 30 será porque los demás son mejores. No me preocupa tanto ganar».