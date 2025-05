Pedro Martínez: «El riesgo con mercado es que algún jugador pierda la concentración o se despiste»

El Valencia Basket afronta este viernes el último partido de Liga Regular de la historia de la Fonteta contra el Breogán (21 horas, Movistar Deportes) ... sabedor de que lo único que depende de su juego es llegar a las 25 victorias en la fase regular, algo que le convertiría en la cuarta mejor de la historia del club, y con la opción de ser segundos sin ganan su partido y La Laguna Tenerife pierde en la pista del Manresa. Más allá de eso, y de enfocar el playoff con la máxima ambición, el club ya está planificando la próxima temporada sabedor de que, a falta de confirmación por parte de la Asamblea de la Euroliga, formará parte de la misma el curso que viene en un formato de 20 equipos. Es decir, que será la campaña más exigente de su historia puesto que partirá de un mínimo de 72 partidos sumando las fases regulares de la ACB y la Euroliga. Por comparar un dato claro, en la NBA se juegan 82 partidos en esa Regular Season.

En la previa del partido, y preguntado por LAS PROVINCIAS sobre si ahora con las redes sociales y la proliferación de noticias es más complicado para los jugadores aislarse del mercado en pleno playoff, se mostró muy claro: «Estamos en un momento del año en el que se toman decisiones, los agentes hacen su trabajo, hay clubes que han acabado y otros que toman decisiones antes y todo eso afecta, con rumores o intereses, Todo esto pasa. En un mundo ideal me gustaría que los jugadores estuvieran concentrados en el día a día hasta que acabe el playoff pero la realidad es la que es y no la vamos a cambiar. Toca adaptarse y el que tenga ofertas que decida lo que tenga que decidir. Lo único que espero es que estas cosas no afecten al rendimiento porque mi experiencia es que afectan cuando un jugador está pendiente de aceptar una oferta. Eso creo que puede afectar a la mentalidad de los jugadores. Lo que hay que esperar es que no pase, que cada uno tome las decisiones para ser feliz en el futuro, les deseo a todos los jugadores que sean felices, pero que mientras estén aquí que nos den su máximo y que no haya nada que les haga bajar su rendimiento. El riesgo con el tema del mercado es que algún jugador pierda la concentración o se despiste. Si pasa, ya lo veremos y nos fastidiamos. No hay un antídoto».

El técnico taronja hizo esa extensa reflexión sin nombrar ningún caso concreto. Dicho esto, el inicio del playoff para el Valencia Basket llegará con jugadores como Semi Olejeye, que tiene contrato hasta 2026, con ofertas encima de la mesa para cambiar de equipo este verano (una de ellas del Estrella Roja con un importante aumento de sueldo) y la sensación, apelando a la experiencia que citaba Pedro Martínez, que tras una temporada donde el nigeriano ha dado la sensación de no adaptarse de pleno al estilo de juego del equipo, tras el relevo en el banquillo, la entidad taronja estudiará todas ofertas que lleguen para sopesar un posible traspaso.