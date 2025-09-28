Pedro Martínez: «Lo que ha marcado la diferencia es el acierto en el tiro de tres»

Este domingo, el Valencia Basket tendrá la oportunidad de alzarse con el primer título de la temporada. Continuando con la buena dinámica del verano, ... los taronja se impusieron al anfitrión y se meten en la gran final de la Supercopa. Tras el triunfo contra el Unicaja, Pedro Martínez dio valor a lo conseguido

«Ha sido un partido muy igualado. En la primera parte hicieron mejor gestión que nosotros con su propuesta de juego. Nos han dominado en todo momento con el rebote ofensivo y en la segunda parte no han podido mantener el ritmo que impusieron en la primera. Estuvimos más consistentes en defensa y nos ha dado alguna canasta fácil. Lo que ha marcado la diferencia es el acierto en el tiro de tres», fue la valoración de Pedro Martínez sobre el partido.

Fue un partido de fases y donde el técnico consideró que uno de los momentos importantes fue el inicio del segundo cuarto. «Omari Moore y Matt Costello nos han dado buenos puntos y nos ha permitido llegar a la media parte con una cierta esperanza». Después, algunas jugadas puntuales, como la canasta al término del tercer cuarto, también marcó diferencias desde un punto de vista anímico.

Ahora el Valencia Basket tendrá la ocasión mañana de conseguir un doblete, tanto por el femenino como por el masculino, y Pedro Martínez se mostraba «contento». «Felicitar a nuestras compañeras del equipo femenino. Ambos debemos seguir nuestro camino», añadió. Y es que el primer objetivo pasa por recuperarse físicamente y ver cómo evolucionan algunos jugadores, como Neal Sako, que «iba cojo perdido» y consideraba que en esas condiciones era «tontería, porque así no nos va a poder ayudar». También opinó sobre el rol de Thompson. «Espero que nos ayude, cosa que hoy ha hecho. Si esperamos que meta 20 puntos, domine y sea trascendental, estamos esperando demasiado».

Como acompañante en la rueda de prensa, tuvo a uno de los jugadores más destacados y que el propio entrenador ensalzó: Omari Moore. «Ha sido un partido muy difícil para nosotros. El Unicaja ha salido muy fuerte al principio. Salieron muy intensos, luego intentamos hacer nuestro juego en la segunda parte y conseguimos separarnos un poco en el marcador. Ha sido un esfuerzo de equipo», reflexionó.

Impresionado por el buen ambiente, el escolta se contagió de ello. «Había mucha energía en el pabellón. Cuando salí a pista lo sentí y al final esto es el baloncesto». De la misma manera y sabiendo que debe adaptarse al baloncesto europeo, al que etiquetó por tener «un ritmo de juego muy alto, con mucho físico y táctico», se focalizaba en seguir mejorar y más al estar ahora en un equipo que da importancia al juego exterior como es Valencia Basket. «Siempre quiero mejorar en todas las facetas del juego. Como equipo lanzamos muchos triples e intento mejorar durante y después del entrenamiento», finalizó.

Por su parte, Ibon Navarro consideró que una de las claves del desenlace estuvo en la eficacia. «Hemos tirado 13 veces más que Valencia Basket. No hemos tenido la frescura suficiente para meter esos tiros». Independientemente, no quiso restar mérito a su rival. «Valencia Basket es un equipo que exige mucho y te da poco», respondió el técnico de Unicaja Málaga.