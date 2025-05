Las palabras de Josep Puerto tras renovar con el Valencia Basket hasta 2027

Juan Carlos Alonso Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 19:57 Comenta Compartir

El capitán del Valencia Basket, Josep Puerto, ha hablado tras el anuncio de su ampliación de contrato hasta 2027. El jugador taronja ha asegurado ... que se encuentra «muy contento y orgulloso de poder seguir representando al Valencia Basket, especialmente en un momento tan importante como la transición que vamos a vivir hacia el Roig Arena. Muy contento y con muchas ganas de ver lo que nos depara el futuro. Lo primero que se me viene a la cabeza es orgullo, como he dicho antes, de poder seguir representando el club de toda mi vida. Y también se me viene un sentimiento de responsabilidad, de intentar devolver la confianza que el club me ha dado, intentar dar lo mejor de mí mismo y seguir creciendo como jugador».

El alero valenciano está realizando esta temporada los mejores números de su carrera profesional y reflexiona sobre los motivos de esa mejora: «Al final, en un deporte como el baloncesto, que es un deporte de equipo, hay muchos factores. Hay veces que existen cosas externas que no dependen de ti. Este año me ha venido todo a favor, todo ha sido positivo en ese aspecto. El sistema, la confianza que me ha dado el entrenador y la confianza que tienen mis compañeros en mí ha hecho que ese trabajo se vea más valorado o se vea más bonito en la pista». Al borde de alcanzar los 300 partidos como taronja, y pese a tener solo 26 años, Josep Puerto empieza a acercarse a los jugadores con más presencias defendiendo la camiseta del Valencia Basket. Una aproximación que el capitán nota «porque me voy haciendo mayor». De hecho, el otro día vimos lo de Sam. Yo recuerdo compartir vestuario con él. Entonces, ahora ver cómo le retiran la camiseta, pues claro, la experiencia también es un grado y también hace que mejores. Y estoy, como he dicho antes, muy contento, muy orgulloso de poder estar al lado de estos jugadores que para mí han sido referentes y me han ayudado muchísimo en mi carrera».

