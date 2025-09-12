¿Por qué no se operó Jean Montero en verano? El base del Valencia Basket se lesionó del dedo meñique de la mano derecha el 10 de junio durante el playoff de la ACB y el dolor no le remitió durante la preparación y la disputa de la FIBA AmeriCup con la República Dominicana. La operación, que le tendrá de baja en el arranque de temporada, ha llegado tres meses después

Juan Carlos Villena Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:26

Los tiempos de la lesión de Jean Montero en el dedo meñique de la mano derecha, donde el deseo del jugador de cumplir todos sus compromisos tanto con el Valencia Basket como con su selección, han tenido como consecuencia que el base se pierda el arranque de la temporada tras ser operado este jueves en el Hospital Quirónsalud Valencia de su lesión en uno de los ligamentos en el dedo. La gran pregunta a la que el club deberá responderse es por qué el jugador no se operó nada más acabar la pasada temporada puesto que la terminó con esa misma lesión. Más aún cuando se llegó a un acuerdo para ampliar su contrato hasta 2028, ante el aumento de su cotización y las ofertas de equipos de Euroliga, subiendo su salario.

Montero sufrió la lesión el pasado 10 de junio durante el primer partido de la semifinal de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife. En un contexto donde estaba ofreciendo su mejor baloncesto de la temporada, siendo elegido como el mejor jugador joven de la ACB por tercer año seguido. Tras ese partido, el jugador abandonó la Fonteta con la protección en su mano derecha de una bolsa de hielo pero con la convicción de que quería terminar la temporada. Así lo hizo, con una protección en la mano derecha, aunque ese dolor le lastró tanto en la resolución de la semifinal como en la final contra el Real Madrid.

Es ahí donde se llega al momento clave de la cuestión. Tras finalizar la temporada, el Valencia Basket culmina la negociación con el dominicano para ampliar su contrato. Con respecto a su lesión en el dedo, se opta por un tratamiento conservador para su periodo vacacional y no por una intervención que le hubiera impedido disputar la Tres meses después, seguía con molestias. Durante el pasado FIBA AmeriCup, el equivalente en el continente americano al Eurobasket, con la República Dominicana. Durante la preparación con su equipo nacional, el dolor en el dedo meñique persistió y le obligó tanto a perderse algún partido. Lo mismo ha ocurrido en el inicio de la pretemporada con el Valencia Basket. Tras disputar el primer partido de preparación ante el UCAM Murcia en Yecla, donde anotó 23 puntos, fue baja en Teruel contra el Casademont Zaragoza al volver a sentir mucho dolor. Ahora, tres meses después de su lesión, ha sido operado y aunque no se ha querido poner un periodo estimado de baja todo hace indicar que se perderá la Supercopa de Málaga y el inicio de un mes de octubre cargado de partidos tanto en la ACB como en la Euroliga.