Omari Moore, el jugador multiusos del Valencia Basket

Manuel Campos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:19

El combo guard norteamericano Omari Moore (1,98m, Pasadena (California), 18/09/2000, 24 años) ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador de Valencia Basket para la próxima temporada en un acto que ha tenido lugar en la Pista Central de L'Alqueria del Basket con el patrocinio de B Travel.

El nuevo jugador taronja procede del el Darussafaka Basketbol Istanbul, con el que la pasada temporada tuvo su primera experiencia en el baloncesto europeo y pese a ser debutante, acabó entre los mejores del campeonato turco en anotación (15,7 puntos, séptimo), asistencias (5,5, sexto) y recuperaciones (1,3, séptimo) para ser el tercer jugador más valorado de la Liga Turca (17,2 créditos) y siendo el octavo jugador con más influencia en el torneo (358,1 en el Floor Impact Counter). Se formó en la universidad de San Jose State, donde coincidió con Álvaro Cardenas, y en 2024 se proclamó campeón de la liga canadiense.

En su primera valoración, Omari Moore reconocía sobre sus motivos para venir a Valencia Basket que «la Euroliga fue algo muy importante, pero luego, más allá del hecho de jugar la Euroliga, la forma en la que juega el equipo creo que me beneficia mucho. Al entrenador Pedro Martínez le gusta jugar rápido. Le gusta usar alineaciones con varios bases, y pienso que eso encaja con mi estilo de juego. Así que, un poco por la oportunidad en la Euroliga y además un lugar que creo que era un encaje perfecto y una gran oportunidad».

Omari Moore, tercera presentación

Víctor Luengo ha dado la bienvenida al Valencia Basket a Omari Moore y felicitarle por su cumpleaños (mañana cumplirá 25) antes de resaltar que «es un jugador muy versátil, que puede generarse sus propias canastas, y que sobre todo a nivel defensivo puede defender en cualquiera de las posiciones exteriores. Una versatilidad muy buena para el equipo en una plantilla de más de 15 jugadores, en una Euroliga que va a ser muy complicada y donde Omari va a ser una pieza importante para nosotros. Es una apuesta por parte del director deportivo, es una apuesta importante para el Club, un jugador que debuta en Euroliga, pero que viene contrastado y que venimos siguiendo desde hace tiempo».

El exterior norteamericano ha resaltado que «si los aficionados están emocionados con mi llegada, yo lo estoy tanto como ellos de poder jugar para ellos en el Roig Arena» y cuando le han pedido que se definiera como jugador, ha señalado que «con mi altura y mis habilidades puedo hacer varias cosas diferentes. Pienso que aporto versatilidad, puedo defender varias posiciones, jugar en distintas posiciones en ataque. Y creo que algunos de mis puntos fuertes son que soy bueno atacando la pintura, terminando en el aro, y también creo que hago un buen trabajo creando para mis compañeros. Defensivamente, pienso que con mi envergadura puedo desviar balones, iniciar transiciones, creo que puedo hacer un poco de todo. Puedo rebotear y salir directo al contraataque con mi capacidad atlética, cosas así. Así que estoy súper emocionado, creo que hay varios jugadores parecidos a mí en el equipo, y pienso que todo va a encajar muy bien. Por eso estoy realmente entusiasmado».