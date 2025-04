La mejor Euroliga de la historia del Valencia Basket

Una cuarta plaza nunca hay que celebrarla en el deporte profesional. Lo que sí que hay que hacer, dependiendo el contexto, es valorarla. El Valencia ... Basket abandonó Zaragoza perdiendo los dos partidos disputados en la Final Six, donde tuvo opciones hasta el último minuto contra los dos equipos con más presupuesto del continente, pero su cuarta plaza sí que tiene valor en la historia del club. Vaya si la tiene. Es la mejor clasificación en la historia de la entidad, fundada en 1986, en la máxima competición continental, superando el quinto puesto del equipo masculino en 2011 con Pesic en el banquillo, y debe ser un suelo desde donde crecer, con ambición, para conseguir disputar, y ganar, una final de la Euroleague Women. Ese debe ser el colmillo con el que toda la expedición se subió al autobús tras no poderse colgar el bronce. La celebración de la medalla del Fenerbahce, que fue la gran decepción del torneo, también debe hacer reflexionar. Hasta las máximas favoritas, que habían ganado los dos últimos títulos, celebran un bronce. Porque, al final, sólo se trata de deporte.

«Tenemos que seguir confiando en nuestra identidad y estoy seguro de que se verá en el futuro. Aún nos falta experiencia en la Euroleague Women, tenemos que ser conscientes de ello y asumir desde la humildad que hemos jugado contra muy buenos equipos. No hemos estado con ese brillo y acierto en los porcentajes y aún así hemos competido al máximo. Estoy convencido que nos llegarán más oportunidades de disputar el partido final y competir por ganarlo». La reflexión la hizo Rubén Burgos para este periódico desde el corazón del vestuario mientras el Mersin y el USK Praga calentaban para disputar el duelo por el título.

El Valencia Basket, con nueve jugadoras de rotación tras las lesiones de Vitola, Casas y Romero, tuteó durante la primera parta el Fenerbahce (29-25) al descanso pero la segunda parte se le hizo eterna con una rotación donde Fiebich y Turner estuvieron más de 31 minutos en pista, Iagupova 29 y Alicia Flórez entró de lleno en las cuentas, como base suplente, dando un gran nivel contra estrellas como Allemand. El conjunto turco, con el orgullo de Meesseman (16 puntos y 10 rebotes para la MVP de la Euroliga) y Tina Charles, 14 puntos y 5 rebotes, lideraron el estirón de las de Estambul en el último cuarto para asegurar el bronce. Las dos estrellas fueron de las más señaladas ante el USK Praga y dieron un paso al frente para evitar la afrenta del cuarto puesto desde la atalaya de tener el presupuesto más alto de Europa.

Para conseguir la medalla, el Fenerbahce tuvo que sudar. En el arranque del tercer cuarto, con los puntos de Iagupova y Fiebich, el Valencia Basket subió su máxima renta (36-28) que hizo soñar a los 500 seguidores taronja que, en su gran mayoría, no se marcharon a casa tras perder la semifinal. Un aspecto que quisieron destacar las jugadoras tras el partido y que debe ser la gasolina para pelear, en el playoff de la Liga Femenina, el billete para disputar la próxima Euroliga que las taronja ahora mismo no tienen.

Ahí es donde aparecieron las estrellas del Fenerbahce, que aprovecharon también la cuarta falta de Fingall en el tercer cuarto que complicó, aún más, la rotación para Burgos. Con un parcial de 3-12, las turcas se hicieron con el mando del marcador (39-40) y ese aspecto, aunque sólo se trataba de un punto, hizo mella en una resistencia valenciana que estaba ya al límite. Los equipos acostumbrados a ganar títulos no acostumbran a dejar pasar esas oportunidades que dejan equipos más mermados en el físico y el 42-51 (parcial arrastrado de 6-23) comenzó a ser definitivo. Las taronja se acercaron a cuatro (49-53 con canasta de Turner) pero Meesseman sentenció el partido, y el bronce. Honor para la Euroliga taronja.

Esteban Albert (Director deportivo)

«Rubén Burgos tiene contrato y seguirá siendo el entrenador»

El director deportivo taronja confirmó nada más acabar la Final Six, en declaraciones a este periódico, que no habrá cambio en el banquillo la próxima temporada: «Rubén Burgos firmó hace tres años su contrato de continuidad, le queda todavía un año de contrato, pero para mí sigue siendo y seguirá siendo el entrenador mientras estemos contentos. Ciertos sectores pueden permitirse tener una memoria corta, pero un director deportivo no puede. El reconocimiento que le ha dado la FIBA como entrenador del año en la Euroliga te viene a decir que es un premio a una trayectoria tremenda. Hay pocos entrenadores que hace ochos años estuvieses en Segunda y ahora lleve ocho títulos.

Valencia Basket: Turner (8), Iagupova (11), Fiebich (15), Fingall (2) y Alexander (6), cinco inicial, Mavunga (-), Torrens (-), Carrera (6) y Flórez (1).

Fenerbahce: Allemand (6), McBride (12), Williams (4), Sabally (4) y Meesseman (16), cinco inicial, Uzun (-), Cakir (-), Onar (3), Badiane (-) y Charles (14).

Parciales: 8-12, 21-13 (29-25), 13-18 (42-43) y 7-16 (49-59).

Árbitros: Ventsislav Velikov (BUL), Veronika Obertova (ESL), Peter Praksch (HUN).

Incidencias: 3.217 espectadores.