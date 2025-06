La marea taronja conquista Madrid

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL A MADRID Martes, 24 de junio 2025, 17:33 Comenta Compartir

Tan espectacular fue el corteo que armó de forma espontánea la afición del Valencia Basket este domingo en Madrid en la previa del segundo partido de la final de la ACB, con 500 aficionados que desafiaron a los casi 40 grados a las cuatro y media de la tarde, que los efectivos policiales tuvieron que cortar durante unos minutos por las calles colindantes al Movistar Arena para organizar el recibimiento al autobús de la expedición valenciana en la esquina de Fuente del Berro. Los jugadores de Pedro Martínez no pudieron esconder el orgullo al sentir el calor de esa marea taronja que conquistó de forma pacífica Madrid. Hubo tiempo hasta de tirar de sátira fallera, o fina ironía para que no se molesten los más sensibles, para protestar por el intenso calor seco, ese que se siente que entra picando en el cuerpo, con un atronador «¡Ayuso, enciende el aire!». En un clima de buen rollo, la afición valenciana dio una lección durante un segundo partido de la final donde tuvieron tiempo de analizar el descarte técnico de Pedro Martinez dejando fuera a Ojeleye para dar entrada a Jovic o saludar a valencianista como Guillem Ferrando.

En esta última final de la historia de la Fonteta uno de los símbolos del viaje fue la presencia de Dani García junto a sus dos hijos, Mario y Jorge, que tienen 22 años y que no habían nacido cuando su padre trabajó en el Pamesa. «Fundé la primera peña del equipo que se llamaba Arrós Caldós, el primer grupo de estadísticas del club cuando comenzó a jugar en la ACB y luego trabajé cinco años en la entidad, hasta el descenso. Desde entonces soy un fiel seguidor y llevo al Valencia Basket en el corazón», destacó a este periódico antes de emocionarse al recordar a todos los que nos han dejado durante estos años y que no han llegado a tiempo de presenciar el último año del pabellón de Hermanos Maristas: «Para mí la Fonteta lo es todo. Hemos pasado de todo y no todos los recuerdos son bonitos como las finales porqueme acuerdo también del descenso en Huesca. Hemos pasado años muy difíciles, con grandes personas que nos han dejado como Martín Labarta, Pablo Martínez, Miki Vukovic o yendo más atrás el doctor Jorge Mora. Por toda esa gente sería muy bonito cerrar la Fonteta ganando la segunda Liga». Para ello, habrá que comenzar ganando el tercer partido de la serie. Dani confía para ello en Pedro Martínez: «Tenemos a un mago en el banquillo. Pedro Martínez es un fenómeno. El equipo ha rendido y ha jugado muy por encima de lo que todos podíamos pensar a principio de temporada y el entrenador le ha sacado mucho partido a la plantilla que tiene. Pase lo que pase en la final estamos disfrutando mucho. Al final hay que apoyar al equipo siempre. Siempre hay ciclos. El Unicaja ahora mismo está en la ola buena, pero se pasó tres o cuatro años que aquello era un drama donde se escucha bobotar la pelota porque no iba nadie al Martín Carpena. Este año en el Valencia Basket ha acertado. La base es sólida y hay un equipo para el año que viene todavía hacerlo mejor. A la afición le diría que apoye siempre porque al final no siempre se puede ganar. Ganar solo gana uno, los demás siempre perdemos. Hay que disfrutar porque en casi 40 años de historia del club es nuestra tercera final de la ACB».