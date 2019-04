Lorena Segura derriba el muro Lorena Segura descubre su nombre en el Mur. / miguel ángel polo La joven jugadora se emociona tras un acto cargado de simbolismo en la pista central: «Es algo muy especial que recordaré toda la vida» La valenciana, primera mujer en poner su nombre en L'Alqueria del Basket JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 2 abril 2019, 01:02

Dos centenares de jugadoras, y jugadores, miraban ayer con un halo de admiración a Lorena Segura. Una compañera más en las tardes eternas de entrenamientos en la factoría de talento del Valencia Basket pero que ayer fue la protagonista de la particular ceremonia de graduación que tiene L'Alqueria del Basket con todos los deportistas que debutan en el primer equipo. Fue un día especial puesto que Segura, a sus 18 años, derribó un muro. La historia siempre contará que fue la primera mujer en poner su nombre en el Mur dels Somnis, la pared que refleja a la entrada de la pista central los nombres de los jugadores, y a partir de ayer jugadoras, que han debutado con el primer equipo del Valencia Basket. El tercer bautizo, tras Álex Vera y Ion Galarza, desde que se creó la Ciudad Deportiva y que deja el balance en 42-1. Una motivación más para que las jóvenes jugadoras pongan su nombre en el mismo lugar que Luengo, Burgos, el actual entrenador del senior femenino, o Claver.

La historia de Lorena Segura en la entidad taronja abarca a toda su familia. Los Segura Moreno llegaron a tener hasta seis integrantes, todos hermanos, en la cantera. Ahora son cuatro, puesto que su hermana Carmen se ha marchado a estudiar a Inglaterra y el 'baby' ha optado por un descanso. Con toda la familia presenciando el acto, junto a los colegios y clubes que marcaron su infancia, Lorena Segura no pudo evitar las lágrimas: «La verdad es que me he emocionado mucho, ha sido un acto muy bonito. Para mí es súper especial estar en el Mur. Era un sueño desde el principio de temporada y ahora es un sueño hecho realidad. Encima siendo la primera mujer, es más especial si cabe. El debut será un recuerdo muy bonito, los nervios de salir a la pista y después la alegría de toda la Fonteta coreando mi nombre. Es algo muy especial que recordaré toda la vida».

Una de las personas que no pudo reprimir la sonrisa al ver a la valenciana descubrir la placa con su nombre, un derecho tras haber disputado tres minutos del partido que ganó el Valencia Basket en la Fonteta al Araski, fue José Puentes. El director de Operaciones y Relaciones Institucionales de la entidad de Juan Roig recalcó en LAS PROVINCIAS la importancia del momento: «El hito de tener a Lorena en el Mur dels Somnis es para nosotros un momento muy especial porque es fundamental que nuestras jugadoras, como nuestros jugadores, tengan sus referentes y sus ídolos, y a ser posible en los primeros equipos, tanto en el de la Liga Endesa como en el de la Liga Dia. Creo que estamos demostrando en el club el trabajo en igualdad en el día a día». El directivo no quiso pasar por alto las circunstancias personales de Segura «porque es un reflejo absoluto de lo que significa el esfuerzo porque viene de una familia que tiene seis hijos en L'Alqueria, que vienen todos los días, y además está estudiando la carrera de Medicina con lo que demuestra que se puede compaginar las dos cosas. Es un ejemplo».

La internacional está alternando este curso los entrenamientos con el Valencia Basket y los partidos de la Liga Femenina 2, cedida en el Claret, y cumplió los requisitos tras debutar en el primer equipo tras pasar por las categorías inferiores desde que en 2014 el Valencia Basket rescató las categorías inferiores del Ros. De allí también provienen Esther Díaz y Rebeca Cotano. Conviene no olvidar el dato.