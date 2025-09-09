Kameron Taylor se rinde ante Pedro Martínez

Manuel Campos Martes, 9 de septiembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

El alero norteamericano Kameron Taylor (1,98m, Hyattsville (Maryland), 05/10/1994, 30 años) ha sido presentado la mañana del martes como nuevo jugador de Valencia Basket para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, en un acto que ha tenido lugar en la Sala de Prensa del Roig Arena con el patrocinio de Vitaldin.

El nuevo jugador taronja procede del Unicaja, con el que disputó las dos últimas temporadas, siendo uno de los más destacados del conjunto verde en una temporada en la que el equipo malagueño ganó cuatro títulos, con Taylor como MVP de la Supercopa Endesa y elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la Liga Endesa. El exterior norteamericano ha sido el jugador más valorado del cuadro andaluz tanto en la Liga Endesa (11,9 créditos) como en la Copa del Rey que también levantaron (21,7 de valoración). En los 61 partidos que ha disputado en la temporada 2024-25 entre todas las competiciones ha acreditado una tarjeta de 10 puntos con un 38,4% de eficacia en triples, 4,1 rebotes, 2,4 asistencias y 1,2 recuperaciones para 12,7 créditos de valoración. Además de su aportación ofensiva, Taylor también ha destacado en el otro lado del campo con el décimo mejor rating defensivo de la Liga Endesa (105,3 puntos recibidos cada 100 posesiones cuando estuvo en el campo) y fue el undécimo jugador con el mejor Más/Menos de la competición (5,3).

En su primera valoración, Kameron Taylor ha querido «dar las gracias a Valencia Basket y a la organización por traerme. Estoy muy emocionado de estar aquí. Siento que tenemos un equipo muy ambicioso, un gran entrenador. La mentalidad de todos es ganar y eso es lo que esperamos hacer esta temporada: ganar partidos».

José Vicente López Ibáñez, CEO de Mercadalia, ha ejercido como representante de la empresa patrocinadora del evento de esta mañana y ha comenzado el turno de intervenciones para señalar que «para Vitaldin, como patrocinador es un auténtico lujo estar aquí hoy y presentar a Kam Taylor en este marco tan incomparable como es el Roig Arena, un símbolo para una nueva etapa en la que todos, también los patrocinadores, esperábamos con muchísima ilusión. Compartimos con el club valores que sentimos muy nuestros, la cultura del esfuerzo, la superación diaria y la búsqueda constante de la excelencia, algo que nos liga a este club de una forma muy sólida y contundente. Nos sentimos identificados con el espíritu de Valencia Basket y con lo que Kameron representa también como nuevo integrante de esta gran familia taronja».

Por su parte, el director general de Valencia Basket, Enric Carbonell, ha destacado que «para Valencia Basket es muy importante el trabajo, todo lo que nos sumáis los patrocinadores. Los jugadores se dedican a jugar, pero sobre todo es importante que estén preparados también nutritivamente para rendir. Estáis presentes en nuestras equipaciones, que es un poco lo que siempre se ve de un patrocinador, pero sobre todo lo importante es que estáis presentes en el compromiso y estáis presentes en el día a día del club con un producto que nuestros equipos profesionales utilizan. Un placer seguir andando juntos, son cinco años y que sean muchos más».

En esta primera rueda de prensa de Valencia Basket en el Roig Arena, el director general taronja le ha entregado a José Vicente López Ibáñez un cartel con la leyenda «Benvinguts a la nostra nova casa» y el nombre de Vitaldin junto al de Valencia Basket para escenificar la colaboración entre las dos entidades.

Kameron Taylor, primera presentación

Posteriormente Enric Carbonell ha continuado con su intervención para dar la bienvenida al Valencia Basket a Kameron Taylor y destacar que «en un equipo muy coral ha sabido encontrar su lugar, también para despuntar de forma individual, como cuando fue MVP de la Supercopa o con los trece créditos de valoración que consiguió la temporada pasada. Es un jugador muy completo, al que sobre todo podemos destacar también por su capacidad defensiva y por cómo nota en la pista el equipo cuando está Kameron. No únicamente por su conocimiento técnico-táctico, sino también por la experiencia que tiene ya en la Liga y el conocimiento de los jugadores. Nos consta que Unicaja era un lugar en el que estaba a gusto, pero que ha querido dar este paso e ir hacia el reto de compaginar la ACB y la Euroliga. Quiero agradecerle la apuesta por venir al Valencia Basket, su predisposición desde el momento en que contactamos con él. No puedo hacer más que estar agradecido por incorporar a la gente que viene con la ambición y el afán de ayudarnos a sumar en lo que será una temporada muy complicada por los retos que tenemos, sobre todo a nivel de volumen de partidos».

El alero norteamericano ha profundizado en su valoración inicial comentando que «lo que puedo aportar al equipo es energía. Siento que puedo hacer un poco de todo. Pero creo que soy un jugador que realmente puede juntar a los compañeros. A través de la defensa, el ataque, los rebotes, lo que el equipo necesite. Creo que puedo aportar la misma energía, el mismo impacto que tuve en Unicaja. A un nivel incluso más alto. Quiero seguir mejorando como jugador y trato de progresar cada día. Bajo las órdenes de Pedro, con Valencia y con este equipo».

Taylor bromeó que con la intensidad de los primeros entrenamientos «voy a estar en la mejor forma física de mi vida» y recalcó que no necesita hablar mucho con el entrenador para entender lo que se le solicita: «Con Pedro no hace falta decir demasiadas palabras. Él te pide en la cancha lo que quiere y creo que eso es lo más importante. Si no lo haces, entonces busca a otro compañero. En ese sentido es muy sencillo, así que es muy fácil entender qué quiere y cómo lo quiere. Pero para mí creo que es aún más fácil, porque lo que él pide es fundamental para mí, es lo que naturalmente aporto a un equipo. Así que no creo que haya nada que me tenga que decir que yo no haga de manera natural».