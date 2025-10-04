Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La colocación de las ocho cerchas fue uno de los hitos arquitectónicos. licampa

Juan Roig visualizó el Roig Arena hace 2.800 días

Un sueño convertido en realidad. De la visita a Berlín en febrero de 2018 al primer partido en la nueva casa del Valencia Basket han pasado siete años

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:47

Comenta

«Cuando llenemos la Fonteta, construiremos otro pabellón». La reflexión es de Juan Roig, se escuchó durante muchas ocasiones en el palco de la Fonteta ... en el arranque de la década de 2010, y se convirtió en la primera piedra virtual del coloso que ayer vivió su primer partido de baloncesto. Catorce años después del primer esbozo, que estaba proyectado en el solar del Campus de Tarongers, se hizo realidad aquel sueño. Es complicado poner una fecha para arrancar el contador, aunque es posible que la primera vez que el mecenas taronja visualizara el recinto que podía construir para la ciudad fuera en febrero de 2018. Durante esta temporada, la 17-18, el entonces director general del club, Paco Raga, tenía la misión de ir recabando información de los Arenas que fuera visitando el Valencia Basket durante la Euroliga. Así ocurrió con el Ulker Arena de Estambul o el Zalgirio Arena de Kaunas. Cuando Juan Roig visitó el entonces Mercedes-Benz de Berlín tuvo claro que aquel majestuoso recinto, con capacidad de 16.000 espectadores en modo baloncesto y un máximo de 20.000 para conciertos (casi un calco del Roig Arena) era el modelo a proyectar en Valencia. Ya puestos, mejorado. Poniendo ahí el contador virtual del proyecto, algo más de 2.800 días después el balón botó por primera vez por el parquet de la nueva casa taronja tras ocho años frenéticos llenos de hitos que han permitido inaugurar el recinto que ya atrae todas la miradas del baloncesto europeo... y de la NBA.

