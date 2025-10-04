Juan Roig visualizó el Roig Arena hace 2.800 días

«Cuando llenemos la Fonteta, construiremos otro pabellón». La reflexión es de Juan Roig, se escuchó durante muchas ocasiones en el palco de la Fonteta ... en el arranque de la década de 2010, y se convirtió en la primera piedra virtual del coloso que ayer vivió su primer partido de baloncesto. Catorce años después del primer esbozo, que estaba proyectado en el solar del Campus de Tarongers, se hizo realidad aquel sueño. Es complicado poner una fecha para arrancar el contador, aunque es posible que la primera vez que el mecenas taronja visualizara el recinto que podía construir para la ciudad fuera en febrero de 2018. Durante esta temporada, la 17-18, el entonces director general del club, Paco Raga, tenía la misión de ir recabando información de los Arenas que fuera visitando el Valencia Basket durante la Euroliga. Así ocurrió con el Ulker Arena de Estambul o el Zalgirio Arena de Kaunas. Cuando Juan Roig visitó el entonces Mercedes-Benz de Berlín tuvo claro que aquel majestuoso recinto, con capacidad de 16.000 espectadores en modo baloncesto y un máximo de 20.000 para conciertos (casi un calco del Roig Arena) era el modelo a proyectar en Valencia. Ya puestos, mejorado. Poniendo ahí el contador virtual del proyecto, algo más de 2.800 días después el balón botó por primera vez por el parquet de la nueva casa taronja tras ocho años frenéticos llenos de hitos que han permitido inaugurar el recinto que ya atrae todas la miradas del baloncesto europeo... y de la NBA.

Compra de los terrenos (Noviembre 2017)

El primer paso del proyecto fue la compra al Ayuntamiento del solar municipal previsto para la academia Berklee de música, un proyecto descartado de la anterior legislatura, situado entre la avenida Antonio Ferrandis y la calle Ángel Villena.

Aprobación del proyecto (Julio 2018)

El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el 26 de julio de 2018, por unanimidad, el proyecto bajo la fórmula de concesión demanial. Todos los grupos municipales apoyaron la moción presentada por la sociedad patrimonial Licampa 1617 y que según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ya se estimaba que tendría un impacto anual de unos 10 millones y la creación de 300 puestos de trabajo.

HOK entra en el proyecto (Agosto 2018)

La alianza con la firma internacional de arquitectura HOK, fundada en 1955 y poseedora de algunos hitos en el mundo del deporte como la construcción del espectacular Mercedes-Benz Stadium en Atlanta,fue un paso clave para el diseño de un Arena que en ese momento se presupuestó en 192 millones. Su oficina en Londres anunció el proyecto: «Estamos encantados de trabajar con ERRE Arquitectura. Queremos crear un hogar sostenible para el Valencia Basket que se convierta en un destino deportivo y de entretenimiento mundial».

Modificación del PGOB (Septiembre 2019)

El Ayuntamiento aprobó el 26 de septiembre de 2019 el pasó definitivo para el inicio de unas obras cuyo coste ya aumentó su previsión a los 220 millones después de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana para, entre otros hitos, permitir el traslado del colegio público Les Arts, donde se levantaría el aparcamiento del recinto.

Primera piedra de la obra (Junio 2020)

El 29 de junio de 2020 se colocó la primera piedra de la obra con la firma de Juan Roig y entraron las primeras máquinas, una excavadora que comenzó a mover tierra y una de sondeo, junto a una decena de trabajadores. En el acto de inicio de los trabajos se presentó el primer nombre oficial del recinto, que en ese momento era Casal España Arena.

Apertura del colegio Les Arts (Septiembre 2021)

La primera dotación finalizada del proyecto fue la construcción del colegio público Les Arts, con una dotación de 8 millones, que se hizo en plazos para que se iniciara el curso escolar 21-22. A partir de ahí, la obra sufrió modificaciones en el calendario debido a las restricciones de la pandemia, primero, y a la crisis de suministros, y encarecimiento de los materiales, que provocó el inicio de la guerra en Ucrania.

El parking abre sus puertas (Septiembre 2024)

Para la temporada 24-25, la última de la Fonteta, abrió el aparcamiento anexo al Arena con una superficie total de 32.000 metros cuadrados repartidos en ocho plantas. De su total de 1.034 plazas, 32 son para personas de movilidad reducida (PMR), 28 para vehículos de carga eléctrica y 257 plazas para bicicletas. A esas alturas Juan Roig tuvo que aportar 60 millones más de financiación para llegar a los 320.

Fin de los trabajos (Agosto 2024)

Con la construcción del parque público, y los acabados interiores, se entregaron las llaves de la obra con un coste final que se elevó a los 400 millones. El primer evento del recinto fue el recital Bravo Nino, el 6 de septiembre.