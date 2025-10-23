Josep Puerto no viaja a Milán con el Valencia Basket por un proceso vírico

El Valencia Basket tratará de terminar con su racha de tres derrotas seguidas en la Euroliga este jueves en Milán en la visita al Armani ... del extaronja Nate Sestina (20:30 horas, Movistar Plus) con la baja de Josep Puerto. El capitán taronja comenzó a sentirse mal en la segunda parte del partido de la Liga Endesa del pasado domingo en Lleida y todo derivó en un virus que le impidió viajar con sus compañeros a Italia. Además, en ese tipo de dolencias es bueno aislar a los deportistas del grupo puesto que son virus propensos a extenderse en el vestuario por el efecto contagio. Tras regresar de Milán se evaluará si Puerto ha superado su dolencia para poder disputar el partido del domingo contra el Joventut en el Roig Arena.

El Valencia Basket intentará cambiar su racha en la máxima competición continental en un escenario que históricamente no le ha sido propicio, ya que aunque ganó en sus dos primeras visitas a este rival que se tuvieron que jugar fuera de Milán y ha caído de manera consecutiva en sus cuatro últimas visitas al Forum. No será fácil para los hombres de Pedro Martínez, que en este choque se convertirá en solitario en el segundo entrenador con más partidos dirigidos a nuestro equipo masculino, imponer su ritmo y acierto ofensivo ante el equipo que menos puntos encaja en toda la competición y el que tiene el segundo mejor rating defensivo.

El EA7 Emporio Armani Milán volverá a jugar como local en la Eurolgia tras haber disputado cuatro de sus primeros cinco partidos como visitante, aunque pudo sacar el triunfo en las canchas del Estrella Roja y Zalgiris Kaunas para tener el mismo balance de 2-3 que los taronja. El conjunto italiano se está agarrando al paso delante de Devin Booker y al liderazgo de un Shavon Shields que descansó este fin de semana en competición nacional para salir adelante en un momento complicado para ellos por la acumulación de lesiones. Las bajas de Nebo, LeDay y la salida esta semana de Cancar han propiciado la llegada de Nate Sestina para estirar su plantilla a 17 jugadores. Tampoco estará disponible el internacional español Lorenzo Brown.