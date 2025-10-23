Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores del Valencia Basket posan con los aficionados que viajaron con el equipo. L Bermejo

Josep Puerto no viaja a Milán con el Valencia Basket por un proceso vírico

El capitán taronja será baja para el partido de la Euroliga del reencuentro con Sestina y Pedro Martínez no tendrá que hacer ningún descarte técnico al tener a doce jugadores disponibles

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL MILÁN

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:56

Comenta

El Valencia Basket tratará de terminar con su racha de tres derrotas seguidas en la Euroliga este jueves en Milán en la visita al Armani ... del extaronja Nate Sestina (20:30 horas, Movistar Plus) con la baja de Josep Puerto. El capitán taronja comenzó a sentirse mal en la segunda parte del partido de la Liga Endesa del pasado domingo en Lleida y todo derivó en un virus que le impidió viajar con sus compañeros a Italia. Además, en ese tipo de dolencias es bueno aislar a los deportistas del grupo puesto que son virus propensos a extenderse en el vestuario por el efecto contagio. Tras regresar de Milán se evaluará si Puerto ha superado su dolencia para poder disputar el partido del domingo contra el Joventut en el Roig Arena.

