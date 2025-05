Joel Soriano: «Mi plan es quedarme en el Valencia Basket»

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL LA LAGUNA Domingo, 25 de mayo 2025, 20:29 Comenta Compartir

La convocatoria de doce jugadores del Valencia Basket para viajar a Tenerife, con Joel Soriano, hacía pensar en la opción de que el pívot dominicano debutara con su nueva camiseta pero habrá que esperar, al menos, al último partido de la Liga Regular el próximo viernes 30 contra el Breogán en la Fonteta. «Ha pasado todo muy rápido pero mis primeros días en Valencia están yendo bien», reconoció este domingo el jugador nacido Nueva York a LAS PROVINCIAS en la zona de vestuarios del Santiago Martín tras la victoria de los valenciano por 99-102 ante La Laguna Tenerife que asegura a los taronja, como mínimo, la tercer plaza de la ACB: «Ahora estoy conociendo a los entrenadores y a los compañeros, todos son muy amables y me han abierto los brazos desde que llegué».

Soriano tiene claro que ahora sólo le queda trabajar para que llegue cuanto antes su primera oportunidad, en una temporada donde el Valencia Basket afronta un tramo final donde el máximo de partidos que le restan son 14. «Ahora estoy cogiendo el ritmo para tratar de adaptarme lo antes posible y estar disponible para cuando Pedro Martínez lo crea oportuno. Cada día de entrenamiento que pasa me noto mejor, no es fácil llegar a un equipo con la temporada tan avanzada pero sólo quiero ir dando pasos con el equipo», reconoció el dominicano que, con una opción de renovar su contrato si convence, tiene claro que ese es uno de los objetivos que se marca: «Mi plan es quedarme en el Valencia Basket la próxima temporada pero ahora tengo que ir paso a paso. Ahora sólo me centro en terminar fuerte la temporada».

Pedro Martínez, tras la victoria y antes de visitar un centro médico para hacerse pruebas tras el fuerte golpe que sufrió durante el partido y que hizo temer con alguna fractura en las costillas que afortunadamente se descartó, explicó la decisión de no hacer debutar al dominicano: «Nos ha parecido que era tarde con el +20 para la entrada de Soriano. Ahora me alegro de no haberlo hecho porque se hubiera comido ese parcial en el último cuarto. Seguro que el chico está algo decepcionado con no haber jugado. No ha entrado en la convocatoria Stefan Jovic que es una leyenda del baloncesto europeo, pero es decisión del entrenador. Soriano está entrando en dinámica, pero hay muchos automatismos que ver. Los jugadores en dinámica con una palabra se activan. Teníamos previsto que jugase pero hemos visto que iba todo también en la primera parte».